El Villarreal vuelve a Europa de élite: goleó 5-1 al Levante y selló su segunda Champions consecutiva El Submarino Amarillo aplastó al Levante con un doblete de Mikautadze y goles de Moleiro, Buchanan y Pepé para confirmar matemáticamente su clasificación a la Liga de Campeones 2026-27. Un hito histórico para el club castellonense.

El Villarreal no dejó lugar a dudas. Este sábado 2 de mayo, el Submarino Amarillo goleó 5-1 al Levante en el Estadio de la Cerámica y selló matemáticamente su clasificación a la UEFA Champions League por segunda temporada consecutiva. Un logro que en la historia reciente del club solo se había conseguido una vez, y que ahora se convierte en un hito que define una nueva era para el fútbol castellonense.

Una goleada con firma colectiva

El partido no tuvo historia desde temprano. Georges Mikautadze abrió el marcador en el minuto 37 y repitió en el 67, convirtiéndose en el gran protagonista de la noche. Samuel Moleiro añadió el tercero en el 61, Tajon Buchanan sentenció en el 86 y Nicolas Pepé cerró la cuenta en el 89. El Levante, que llega al partido con problemas serios en la tabla, solo pudo descontar en el marcador.

Fue una demostración de poder colectivo: diferentes jugadores anotando, el equipo funcionando como una máquina bien engrasada y la afición del Estadio de la Cerámica celebrando una clasificación que premia una temporada de trabajo consistente.

El hito histórico

Clasificarse a la Champions dos temporadas seguidas es algo que el Villarreal no había logrado con esta regularidad. El club de Vila-real, que históricamente ha alternado entre Europa League y Champions, está consolidando una identidad de equipo grande en España.

La segunda Champions consecutiva no es solo un logro deportivo. Es una señal de estabilidad institucional, de un proyecto que funciona y de una plantilla que ha respondido a las exigencias de competir en dos frentes durante toda la temporada.

El Levante, en problemas

El otro lado de la historia es menos alegre. El Levante llega a este partido en una situación delicada en la tabla, y la goleada complica aún más su panorama de cara a la permanencia. Con pocas jornadas por delante, el equipo valenciano necesita resultados urgentes para no verse envuelto en el descenso.

Lo que viene para el Submarino

Con la clasificación asegurada, el Villarreal puede cerrar la temporada con tranquilidad y empezar a planificar su participación en la Champions 2026-27. El sorteo de grupos, los posibles rivales y el reto de competir nuevamente en la élite europea ya son conversaciones que empiezan a tomar forma en Vila-real.

El Submarino vuelve a Europa. Y esta vez, llega con más experiencia y más hambre.