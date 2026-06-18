La segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 arrancó con un enfrentamiento de alta intensidad en el que la selección de Chequia y su similar de Sudáfrica igualaron 1-1. El compromiso mostró dos propuestas verticales que tradujeron el desarrollo del juego en constantes llegadas de peligro en ambas áreas.
El conjunto checo asumió el protagonismo en los compases iniciales del encuentro, volcándose al ataque y explotando las bandas. Tras un primer aviso del delantero Patrik Schick que se marchó desviado, la insistencia europea rindió frutos al minuto 6 de la primera mitad, cuando el mediocampista Michal Sadílek aprovechó una desatención defensiva para mandar el balón al fondo de la red y decretar el 1-0 provisional.
Con la ventaja a su favor, Chequia retrasó sus líneas de forma ordenada para administrar el ritmo del partido. Sudáfrica, obligada por el marcador, comenzó a adelantar sus piezas y a ganar metros en el terreno de juego. Futbolistas como Oswin Appollis, Aubrey Modiba, Iqraam Rayners y Teboho Mokoena lideraron las transiciones ofensivas del cuadro africano, pero la zaga checa se multiplicó en el fondo para bloquear los remates y mantener la ventaja mínima antes de marchar al descanso.
La presión africana encuentra premio
En la reanudación del compromiso, el cuerpo técnico sudafricano movió el banquillo con el ingreso de Relebohile Mofokeng, una variante que le otorgó mayor profundidad y dinamismo a su ofensiva. Sudáfrica agobió el arco rival, forzando la intervención constante del guardameta checo Matej Kovár, quien se erigió como la figura de su equipo al contener dos remates claros con etiqueta de gol por parte de Evidence Makgopa y el propio Mofokeng.
La recompensa a la insistencia sudafricana llegó en el tramo final del encuentro. Al minuto 81 (36 del segundo tiempo), el colegiado principal sentenció una pena máxima en favor de los africanos tras certificar una mano del ingresado Pavel Sulc dentro del área chica. El mediocampista Teboho Mokoena asumió la responsabilidad desde los once pasos y, con una definición certera al minuto 84, venció la resistencia de Kovár para estampar el 1-1 en el marcador electrónico.
Cierre de ida y vuelta sin alteraciones
Tras el gol del empate, el partido entró en una fase de ida y vuelta donde ninguna de las dos escuadras se conformó con la repartición de puntos. Chequia buscó recuperar la ventaja por intermedio de disparos de media distancia de Lukas Provod, Ladislav Krejci y Jaroslav Zeleny, pero la línea defensiva sudafricana resistió con despejes de Ime Okon y Khuliso Mudau.
Sudáfrica también dispuso de oportunidades para llevarse la victoria en los minutos de prolongación a través de contragolpes de Aubrey Modiba, pero las intervenciones de Tomás Soucek y David Zima en el fondo aseguraron el resultado definitivo. Con este empate, ambas selecciones suman una unidad en la tabla de colocaciones y extienden la batalla por los boletos a la siguiente ronda del torneo hacia la última fecha de la fase de grupos.