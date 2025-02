Empate con Cibao FC desata crisis en Chivas Un empate que deja más dudas que certezas.

09/02/2025 · 12:19 AM

El fútbol es un deporte apasionante donde la gloria y la decepción caminan de la mano. Sin embargo, pocas veces un resultado genera tanto malestar como el reciente empate 1-1 entre las Chivas de Guadalajara y el modesto Cibao FC de República Dominicana en la Copa de Campeones de la Concacaf. Lo que debió ser un trámite para el equipo tapatío terminó en un nuevo episodio de frustración, sumando más leña al fuego de una crisis que parece no tener fin.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, un aficionado, Carlos Luna, tomó el micrófono y lanzó un reclamo directo y sin filtros al técnico Óscar García: “Si tiene tantita dignidad, me haría el favor de retirarse y renunciar”. Este episodio reflejó el hartazgo de una afición que siente que su equipo ha perdido identidad y competitividad.

¿Cómo llegó Chivas a esta situación?

Para entender el enojo de los seguidores del “Rebaño Sagrado”, hay que analizar el contexto. En la Liga MX, Chivas no ha tenido un desempeño destacado en el arranque del torneo. Con apenas una victoria en cinco jornadas, dos empates y dos derrotas, el equipo se encuentra en la posición 13 de la tabla, lejos de la expectativa de un club que históricamente ha sido protagonista.

El empate contra Cibao FC, un equipo sin tradición en torneos internacionales, fue la gota que colmó el vaso. El cuadro dominicano, aunque con esfuerzo y disciplina, no debería haber sido un rival que complicara tanto a un equipo como Chivas, con mayor presupuesto, infraestructura y experiencia en la competencia.

El partido evidenció fallas estructurales en el equipo dirigido por Óscar García. Falta de generación de juego, imprecisión en ataque y una defensa que sufrió más de lo esperado contra un equipo que no cuenta con grandes figuras. Más allá del resultado, el problema radica en la sensación de estancamiento y falta de evolución en el rendimiento del equipo.

El dilema de Óscar García: ¿Continuidad o ruptura?

La presión sobre el técnico Óscar García es evidente. La falta de resultados y la ausencia de una idea clara de juego han puesto su continuidad en duda. Si bien el entrenador defendió a su equipo tras el empate, asegurando que “intentaron complacer a la afición”, sus palabras no calmaron la indignación de los seguidores.

Desde su llegada, García no ha logrado consolidar un estilo de juego que devuelva a Chivas al protagonismo. La irregularidad del equipo ha sido una constante y, con la afición perdiendo la paciencia, la directiva deberá tomar una decisión en las próximas semanas.

Amaury Vergara, en el ojo del huracán

El descontento no solo recae sobre el cuerpo técnico. El aficionado que irrumpió en la conferencia de prensa no solo pidió la salida del entrenador, sino también la del presidente del club, Amaury Vergara. La gestión del hijo del fallecido Jorge Vergara ha sido objeto de críticas, con un equipo que no ha logrado recuperar la grandeza que alguna vez tuvo.

El proyecto deportivo de Chivas parece no tener rumbo claro. A diferencia de equipos como América, Rayados o Tigres, que han hecho inversiones estratégicas y mantienen una estructura sólida, el Guadalajara sigue sumido en un ciclo de incertidumbre.

¿Qué sigue para Chivas?

El panorama inmediato no luce alentador. Si el equipo no mejora su rendimiento en los próximos partidos, la presión sobre el técnico y la directiva aumentará. La Copa de Campeones de la Concacaf es una oportunidad para redimirse, pero con actuaciones como la del empate ante Cibao FC, es difícil imaginar un futuro prometedor.

Los aficionados de Chivas han demostrado una paciencia notable, pero su lealtad no es infinita. Si la crisis continúa, los cambios serán inevitables. La pregunta es: ¿cuánto más puede resistir Chivas antes de que las decisiones drásticas lleguen?

Por ahora, el club enfrenta un momento clave en su historia reciente. La pelota está en la cancha de la directiva y el cuerpo técnico. ¿Serán capaces de dar un giro a la situación o se seguirá hundiendo el barco?