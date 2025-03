Empate de la Selección Dominicana de Fútbol ante Puerto Rico Una tarde llena de emociones y promesas para el fútbol dominicano.

22/03/2025

La selección de fútbol de la República Dominicana logró un empate 2-2 contra Puerto Rico en el primer partido amistoso de la ventana FIFA, disputado en el Estadio Ramón Loubriel de Bayamón, el pasado viernes. Este partido marcó el debut de nuevos jugadores y ofreció una mezcla de momentos emocionantes y desafíos tácticos para el equipo nacional. A continuación, desglosamos los aspectos más destacados del encuentro y las implicaciones que este tiene para el futuro inmediato de la “Sedofútbol”.

Un inicio lleno de energía y una propuesta ofensiva

Desde el primer minuto, la Selección Dominicana mostró su intención de dominar el encuentro. Dorny Romero, uno de los jugadores más destacados del partido, tuvo las primeras oportunidades claras para su equipo. Sin embargo, sus remates no fueron certeros, lo que evidenció cierta falta de puntería al inicio del duelo. El equipo quisqueyano se mantenía con el control del balón y presionaba para generar ocasiones.

A los 21 minutos, Puerto Rico sorprendió al conjunto dominicano con un contragolpe letal que culminó en un remate desviado de Ricardo Rivera, lo que puso a los locales en ventaja 1-0. Este gol, aunque afortunado debido al desvío de un defensor, reflejó la fragilidad defensiva de la Sedofútbol en ese momento.

La reacción dominicana y los debuts importantes

No obstante, la reacción de los visitantes no tardó en llegar. En el minuto 45+3, José Noah Dollenmayer, quien estaba haciendo su debut con la selección, logró igualar las acciones con un golazo de primera, anticipándose al defensor y rematando al primer palo sin dejar que la pelota tocara el suelo. Este gol no solo significó el empate momentáneo, sino que también subrayó la capacidad de Dollenmayer para encontrar su lugar en la selección, aportando una gran dosis de esperanza a los aficionados dominicanos.

La expulsión de Giovani Calderón de Puerto Rico en el minuto 43, por una entrada fuerte sobre Romero, también favoreció el dinamismo del juego de la Sedofútbol, que se quedó con un hombre más para el segundo tiempo.

Un gol espectacular y un empate doloroso

La segunda mitad comenzó con un gol de Ronaldo Vásquez en el minuto 68, quien aprovechó un pase desde la izquierda y disparó con potencia hacia el palo izquierdo del portero boricua, colocando a República Dominicana en ventaja por 2-1. Fue un gol que reflejó la calidad individual de Vásquez, quien con su capacidad para generar jugadas decisivas, se perfila como uno de los referentes de la selección.

A pesar del dominio de la Sedofútbol durante gran parte de la segunda mitad, no lograron ampliar la ventaja y dejaron escapar el control del partido. En tiempo de descuento, a los 90+2 minutos, Rodolfo Sulia aprovechó un error defensivo y emparejó el marcador 2-2, dejando un sabor agridulce para los dominicanos, que se vieron con los tres puntos al alcance de la mano, pero los dejaron escapar en los últimos instantes.

Nuevos rostros y una ventana de oportunidades

Este partido fue crucial no solo para medir la capacidad competitiva de la Selección Dominicana, sino también para observar el rendimiento de nuevos jugadores. Además de Dollenmayer, Peter Federico González y Juan Carlos Familia hicieron su debut, lo que significa un paso adelante en la integración de jóvenes talentos que podrían ser clave en futuras competiciones internacionales.

Con una plantilla que sigue puliendo su cohesión y adaptándose a los desafíos del fútbol internacional, la selección de República Dominicana demuestra que tiene piezas interesantes para seguir creciendo. Sin embargo, las dificultades en el manejo de la ventaja y la capacidad de cerrar los partidos siguen siendo áreas de mejora para el equipo.

El próximo reto en Santiago

El próximo martes, ambos equipos se enfrentarán nuevamente, esta vez en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, a las 8:00 p.m., en el segundo de estos partidos amistosos. Este será otro test importante para los jugadores dominicanos, que deberán corregir los errores cometidos y buscar la victoria ante su público.

Con una nueva generación de futbolistas que se está integrando al equipo y la expectativa de continuar mejorando, el fútbol de la República Dominicana sigue avanzando, aunque con la necesidad de consolidar su juego y aprender de estos valiosos enfrentamientos internacionales.

El empate 2-2 frente a Puerto Rico, aunque no sea el resultado deseado, ofrece una reflexión sobre los avances y desafíos que enfrenta la selección dominicana en su camino hacia el fortalecimiento y la competitividad a nivel regional e internacional.

Conclusión

La República Dominicana sigue dando pasos importantes en su proceso de desarrollo futbolístico, a pesar de los altibajos evidentes en el campo. El empate ante Puerto Rico no solo refleja el crecimiento de la selección, sino también la importancia de las futuras oportunidades para los nuevos jugadores. Con la mirada puesta en el siguiente encuentro, el fútbol dominicano continúa su camino hacia la consolidación en el escenario internacional.