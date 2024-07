Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jefferson Lerma, el talentoso mediocampista colombiano y actual anotador del gol de la semifinal contra Uruguay, ha tenido una carrera notable en el fútbol internacional. A lo largo de los años, Lerma ha pasado por varios equipos, destacándose por su versatilidad y capacidad en el centro del campo.

Lerma comenzó su carrera profesional en Atlético Huila de Colombia. Su desempeño en el club llamó la atención por su habilidad para recuperar balones y distribuir el juego, lo que le valió su primer paso al fútbol europeo.

En 2015, Lerma se trasladó a España para unirse a Levante UD. Durante su tiempo en el club valenciano, Lerma se consolidó como un mediocampista defensivo sólido. Su capacidad para interrumpir las jugadas del oponente y su robustez física fueron cruciales para el equipo.

Lerma dio un gran salto en su carrera al unirse al AFC Bournemouth en la Premier League inglesa en 2018. En Bournemouth, Lerma continuó demostrando su valía en una de las ligas más competitivas del mundo. Su tiempo en el club inglés le permitió desarrollar aún más sus habilidades y ganar experiencia a nivel internacional.

En 2023, Lerma se unió a Crystal Palace, también en la Premier League. Su llegada al club londinense ha sido positiva, contribuyendo con su experiencia y habilidades defensivas. Lerma ha sido un jugador clave en el mediocampo, ayudando al equipo en la Premier League y en competiciones de copa.

39'—Jefferson Lerma gives Colombia the lead

45+1'—Colombia's Daniel Muñoz is sent off

😬 pic.twitter.com/SBJsVNCBt9

— B/R Football (@brfootball) July 11, 2024