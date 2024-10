Memphis Depay, el talentoso delantero neerlandés, ha recorrido un camino impresionante en el mundo del fútbol, dejando su huella en cada club donde ha jugado. Con un estilo de juego electrizante y una capacidad goleadora notable, ha cautivado a aficionados y expertos por igual. Recientemente, se unió al Corinthians de Brasil, donde busca consolidar su carrera en búsqueda de conquistar la Copa Sudamericana 2024. A continuación, repasamos su trayectoria desde sus inicios hasta su presente en el fútbol brasileño.

Depay comenzó su andadura futbolística en el VV Moordrecht, un pequeño club de su ciudad natal. A la edad de nueve años, se unió al Sparta Rotterdam, y tres años más tarde, dio el salto al PSV Eindhoven. Durante su etapa en las divisiones juveniles, su talento no pasó desapercibido. Mart van Duren, su antiguo entrenador en el PSV, lo comparó con leyendas como Cristiano Ronaldo, prediciendo que podría alcanzar niveles similares.

En 2012, Memphis hizo su debut con el primer equipo del PSV, donde rápidamente se destacó. Bajo la dirección de Phillip Cocu, se convirtió en un jugador clave, ganando la Johan Cruyff-schaal y contribuyendo al éxito del club. Su rendimiento atrajo la atención de grandes equipos europeos.

El 12 de junio de 2015, Depay fue presentado como nuevo jugador del Manchester United. A pesar de un inicio prometedor, donde se convirtió en “Hombre Peligroso Europeo”, su etapa en Old Trafford se vio marcada por altibajos. Las expectativas eran altas, pero la presión de jugar en la Premier League y su estilo de vida excéntrico complicaron su adaptación.

En enero de 2017, Depay se unió al Olympique de Lyon. En este club, recuperó su mejor forma, destacándose con goles memorables y actuaciones brillantes en la Liga de Campeones. Su espectacular gol desde el medio campo contra el Toulouse y su triplete ante el OGC Niza fueron momentos destacados de su paso por la Ligue 1.

El 19 de junio de 2021, Memphis llegó al FC Barcelona, cumpliendo un sueño de infancia. Aunque las lesiones le jugaron una mala pasada, logró dejar su marca al anotar goles cruciales en la Liga y contribuir al equipo en momentos clave.

