Entradas Racing – Flamengo

Racing Club dio a conocer cómo será el proceso de venta de entradas para el esperado duelo ante Flamengo, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, que se jugará el martes 29 de octubre. El club publicó los detalles en su sitio oficial y aclaró que el expendio se realizará de manera online a través de la plataforma pass.racingclub.ar/entradas.

El cronograma comenzará el jueves 16 de octubre a las 11, con la venta exclusiva para socios vitalicios y abonados a platea que tengan la cuota de septiembre 2025 al día.

El viernes 17 será el turno de los socios con más de 15 años de antigüedad; el sábado 18, para los que cuenten con 10 años de membresía; el lunes 20, para los que tengan 5 años; y desde el martes 21, la venta quedará liberada para todos los socios sin restricción.

Desde el club aclararon además que los abonados deberán adquirir su bono social y tener las cuotas al día para poder ingresar, mientras que los socios vitalicios también deberán obtener su bono, accediendo a los sectores habituales del estadio.

El Cilindro de Avellaneda volverá a ser una fiesta cuando Racing reciba a Flamengo con la ilusión intacta de meterse en una nueva final continental. La expectativa crece entre los hinchas, que ya preparan un marco imponente para acompañar al equipo en uno de los partidos más trascendentes del año.