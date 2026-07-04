“Eres grande”, de Messi a Vozinha El guardameta africano de 40 años reveló el conmovedor elogio que le hizo el astro argentino tras el partido de infarto en Miami. Se marcha del Mundial 2026 como un héroe y con la camiseta del '10' en sus manos. Un reconocimiento digno de las leyendas.

La grandeza en el fútbol internacional no solo se mide por los títulos que se acumulan en las vitrinas, sino por el respeto mutuo que se profesan los guerreros tras una batalla épica. En la jornada de este sábado 4 de julio, con la resaca emocional de la prórroga de pánico vivida en Miami, las plataformas globales se han rendido ante las declaraciones de Vozinha, el veterano guardameta de la Selección de Cabo Verde, quien desveló el conmovedor encuentro que sostuvo con Lionel Messi minutos después de caer con honor por 3-2 ante la vigente campeona del mundo.

El arquero de 40 años, quien actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato en la segunda división de Portugal, firmó una de las actuaciones individuales más memorables de los dieciseisavos de final al coleccionar ocho paradas monumentales que mantuvieron al borde del colapso a la Albiceleste. Al concluir el extenuante choque de 120 minutos, el propio Messi se encargó de ensalzar el nivel del africano. “Fui hacia Messi después del partido. Me abrazó y me dijo: ‘Eres grande. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’. Escuchar palabras así de alguien como Leo Messi significa todo para mí. Le di las gracias, le dije que es el mejor de la historia y le pedí intercambiar camisetas; me cumplió la promesa en los túneles” confesó un emocionado Vozinha a los micrófonos internacionales.

ELE SAI DE CABEÇA ERGUIDA! Linda a mensagem de despedida do Vozinha. 🥺❤️ pic.twitter.com/Cy0ijQFD7x — kah (@kabiscoiteira) July 4, 2026

Los números de un cuento de hadas inolvidable

La delegación de Cabo Verde llegó a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con nulas credenciales en las casas de apuestas para superar la fase de grupos. No obstante, la escuadra insular capitaneada desde la portería por Vozinha obró el gran milagro del certamen al avanzar a la ronda de eliminación directa por encima de campeones históricos como Uruguay y la siempre incómoda Arabia Saudita.

El rendimiento del guardameta fue el pilar fundamental de esta hazaña: Vozinha registró una impresionante efectividad del 78.3% en paradas a lo largo de sus cuatro partidos disputados en el torneo, acumulando un total de 18 salvadas providenciales ante un arsenal de 74 disparos en contra. Estas métricas lo situaron con una calificación promedio de 7.63, la nota más alta de todo su combinado nacional en la justa norteamericana. Ante Argentina, la resistencia caboverdiana fue tan titánica que obligó a los dirigidos por Lionel Scaloni a esforzarse al triple, necesitando de un testarazo agónico del defensor Cristian “Cuti” Romero al minuto 111 de la prórroga para poder doblegar el cerrojo africano.

El regreso a casa con el mayor de los trofeos

Aunque el marcador dictaminó la eliminación de los “Tiburones Azules”, el bando africano regresa a su tierra con la frente en alto y con el reconocimiento unánime de los amantes del deporte rey a nivel mundial. La perseverancia, el orden colectivo y el golazo de antología anotado por Sidny Cabral en el minuto 103 para decretar el transitorio 2-2 quedarán grabados en los libros de historia de la FIFA.

Para Vozinha, el viaje termina con el mejor de los premios consuelo: la emblemática camiseta número 10 del capitán argentino en su equipaje. Cabo Verde se despide del certamen, pero deja un mensaje contundente de cara al futuro del fútbol de su continente, demostrando que con disciplina, coraje y un líder con mente de acero debajo de los tres palos, no existen gigantes imposibles de asustar en el planeta fútbol.