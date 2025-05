Escalações confirmadas para o confronto entre Puerto Cabello e Vasco da Gama Nesta quarta-feira, às 19h, a equipe venezuelana recebe o time brasileiro pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Com nomes de peso em campo, ambos os lados buscam uma vitória fundamental rumo à classificação.

A Copa Sul-Americana 2025 entra em sua fase decisiva, e o Grupo G promete fortes emoções. Nesta quarta-feira, 7 de maio, a partir das 19h (horário de Brasília, Argentina e Uruguai), o Puerto Cabello será mandante diante do Vasco da Gama no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valência. Em situações distintas, mas com o mesmo objetivo, as duas equipes vão a campo com escalações recheadas de novidades e destaques individuais em busca de um resultado determinante. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, DIRECTV e pela plataforma DGO.

PUERTO CABELLO APOSTA NA JUVENTUDE E NA FORÇA COMO MANDANTE

Comandado por Noel Sanvicente, o Puerto Cabello entra em campo com um time que mistura juventude e experiência. Luis Romero será o goleiro titular, enquanto a linha defensiva será composta por Heiber Linares, o senegalês Momo Mbaye, o nigeriano Anthony Shimaga e Luis Casiani, formando um setor que tentará conter o poder ofensivo vascaíno.

No meio-campo, Raudy Guerrero será o pilar defensivo, com o apoio de Harrison Contreras e Oscar Hernández. Mais adiantados, estarão Gerardo Padrón e o suíço-tunisiano Salim Khelifi, responsáveis pela articulação ofensiva. No ataque, Junior Paredes será a referência — uma das jovens promessas do futebol venezuelano.

Mesmo sem uma campanha ideal até aqui, o time carabobenho acredita na força da torcida e na familiaridade com o gramado para buscar a primeira vitória na competição e manter vivo o sonho de classificação.

VASCO VIAJA À VENEZUELA COM SUA FORÇA MÁXIMA

O Vasco da Gama, sob o comando do técnico Ramón Díaz, vai a campo com seus principais jogadores. Léo Jardim será o goleiro titular, com uma defesa formada por Lucas Piton, Luiz Gustavo, João Victor e Paulo Henrique.

No meio, Hugo Moura e Jair darão sustentação, enquanto Philippe Coutinho, com vasta bagagem internacional, será o responsável pela criação das jogadas. Na linha de frente, o tridente ofensivo contará com Nuno Moreira e o jovem Rayan pelas pontas, além do centroavante argentino Pablo Vegetti, a principal esperança de gols do clube cruzmaltino.

A equipe carioca precisa vencer fora de casa para seguir na briga pela liderança do grupo — única posição que garante vaga direta nas oitavas de final. A ordem é clara: somar três pontos e mostrar superioridade desde o apito inicial.

O Vasco enfrentou o Puerto Cabello pela primeira vez em São Januário, vencendo por 1 a 0, e agora visita o adversário da fase de grupos da Sudamericana em seu país, na Venezuela. Confira algumas informações da equipe venezuelana 🇻🇪💢

HORÁRIOS E TRANSMISSÃO PARA TODA A AMÉRICA LATINA

O duelo será disputado nesta quarta-feira, 7 de maio, às 19h (horário de Brasil, Argentina e Uruguai); 18h na Venezuela e no Chile; e 17h na Colômbia, Equador e Peru. A transmissão ao vivo será feita pelos canais ESPN, DIRECTV Sports e pela plataforma DGO, disponível em toda a América Latina.

No mesmo horário, ocorrerá também o confronto entre Cerro Largo e Universidad Católica, válido por outro grupo da Sul-Americana.

NOITE DECISIVA COM ESTILOS CONTRASTANTES

Puerto Cabello e Vasco da Gama chegam pressionados, mas com estratégias diferentes. Os venezuelanos apostam na força da torcida e em um jogo organizado para surpreender. Já o Vasco conta com a qualidade técnica de seus principais nomes e com a experiência em torneios continentais para sair vitorioso.

Com propostas distintas e escalações recheadas de talentos, o Estádio Misael Delgado será palco de um duelo que pode redefinir o futuro do Grupo G. Tudo preparado para uma noite de Copa que promete ser eletrizante.