Escalações confirmadas para o duelo entre Atlético Grau x Grêmio O confronto entre Grêmio e Atlético Grau pela Copa Sul-Americana 2025 chama a atenção pelas estratégias táticas e pelas ausências importantes em ambas as equipes.

Nesta quarta-feira, 7 de maio, Grêmio, do Brasil, e Atlético Grau, do Peru, se enfrentam no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Ambos os times chegam pressionados por pontos, e a escolha das formações será determinante no rumo da partida.

Grêmio: Estratégia tática definida e desfalques importantes

O técnico Mano Menezes deve apostar em um esquema 4-2-3-1 para esse jogo. A escalação provável conta com Tiago Volpi no gol; Serrote, Esteves, Kannemann e Jemerson formando a linha defensiva; Cuéllar e Camilo como volantes de contenção; Pavón, Miguel Monsalve e Alysson na criação ofensiva; e Arezo como referência no ataque.

Apesar da consistência no plano de jogo, o Tricolor Gaúcho sofre com ausências relevantes. Os zagueiros Gustavo Martins e Rodrigo Ely seguem no departamento médico e estão fora da partida. Com isso, Mano Menezes precisará reorganizar o sistema defensivo e confiar na profundidade do elenco para manter o equilíbrio da equipe.

Atlético Grau: Em busca da surpresa jogando em casa

Do lado peruano, o técnico Ángel Comizzo prepara sua equipe em um tradicional 4-1-4-1. A formação provável traz Patricio Álvarez no gol; Rojas, Daniel Franco, Rodrigo Tapia e Bolívar compondo a zaga; Diego Soto como primeiro volante; Eduardo Rostaing à sua frente; Rodas, Joel Garro e Rafael Guarderas no meio ofensivo; e Neri Bandiera no comando do ataque.

Com apenas um ponto somado no grupo, o Grau sabe que precisa da vitória para seguir com chances de classificação. Jogando diante de sua torcida, a equipe espera aproveitar o fator local para surpreender o favorito brasileiro. A liderança de Bandiera será peça-chave na tentativa de conquistar os três pontos.

Informações da partida

Data: Quarta-feira, 7 de maio de 2025

Horário: 21h30 (horário de Argentina, Brasil e Uruguai)

Estádio: Alejandro Villanueva, Lima, Peru

Transmissão: ESPN 2, Disney+ Premium e DGO

O duelo entre Grêmio e Atlético Grau promete ser um embate marcado por estratégias bem definidas e exigência máxima de ambos os lados. Com a fase de grupos da Sul-Americana afunilando, cada ponto se torna vital. Os torcedores podem esperar uma partida intensa e decisiva no “Matute”, onde o futebol sul-americano sempre entrega grandes emoções.