Escándalo en el fútbol nigeriano: Osimhen vs. George La figura del Nápoli estalló contra el ahora ex-entrador de Nigeria, y amenazó con publicar las conversaciones entre ambos.

El fútbol nigeriano atraviesa una de sus mayores controversias recientes tras la explosiva reacción de la estrella del Nápoli, Victor Osimhen, contra el entrenador de la selección de Nigeria, Finidi George. Este problema comenzó cuando el entrenador criticó públicamente a las pricipales figuras del equipo, acusandolos de una falta de compromosimo de cara a las fechas FIFA, siendo Osimhen el principal apuntado.

Ante estas declaraciones, la respuesta de Osimhen no se hizo esperar. En un video en vivo mediante Instragram, el delantero nigeriano explotó en indignación y expresó su descontento. Osimhen acusó al entrenador de faltarle el respeto tanto a él como a otros jugadores y de no valorar su sacrificio por la selección. Además, amenazó con publicar las conversaciones entre ambos.

“Hice un video mientras el médico hablaba conmigo y con el seleccionador y voy a publicar los pantallazos de nuestras conversaciones. Le había pedido a Finidi poder estar con el resto del grupo para apoyarlo y me dijo que no, que me quedara con mi familia”. Esto expresó Osimhen en sus redes sociales dejando en claro que su última ausencia en la selección fue por lesión y decisión del entrenador.

Tras el cruce de declaraciones y amenazas, Finidi George tomó la decisión de dar un paso al costado del equipo nacional nigeriano tras apenas dos partidos dirigidos. Cabe recordar que el ex futbolista se hizo cargo de las “Super-Eagles” en mayo tras la salida del portugués Jose Peseiro, al final de la Copa África 2023 que finalizó en febrero.