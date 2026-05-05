El regreso de Neymar al Santos de Brasil prometía ser una historia de redención y nostalgia. Se está convirtiendo en un escándalo. El club brasileño abrió una investigación interna después de que el joven Robinho Jr., de 18 años, acusara al astro de haberle dado una bofetada, una patada e insultado durante un entrenamiento celebrado el domingo 3 de mayo en el centro de entrenamientos Rei Pelé, en la ciudad de Santos.

La noticia sacudió al fútbol brasileño y pone a Neymar en el centro de una nueva polémica en el peor momento posible.

Lo que ocurrió en el Rei Pelé

Según la versión publicada por el portal deportivo Ge, todo comenzó con un roce entre ambos jugadores durante la sesión de entrenamiento del domingo. Lo que debió quedar en un incidente menor se habría escalado hasta el punto en que Neymar, según la acusación de Robinho Jr., le propinó una bofetada y una patada, además de insultarlo verbalmente.

El Santos confirmó los hechos en una escueta nota oficial y anunció que la investigación será llevada a cabo por el departamento jurídico del club. Sin más detalles, sin declaraciones adicionales. Solo la confirmación de que algo grave ocurrió en el entrenamiento.

Robinho Jr. pide rescindir su contrato

La consecuencia más inmediata del incidente es que Robinho Jr. solicitó al Santos una reunión para tratar la posibilidad de rescindir su contrato. Una decisión que habla de la gravedad de lo que vivió el joven jugador y de la imposibilidad — al menos por ahora — de seguir compartiendo vestuario con Neymar.

La ironía del caso es que hasta este incidente, la relación entre ambos era descrita como excelente. Robinho Jr. había crecido en el Santos admirando a Neymar, quien coincidió con su padre — el exjugador del Real Madrid y el AC Milan — en el club entre 2009 y 2013. Una conexión generacional que ahora está rota.

El contexto: un Santos en problemas

El incidente llega en un momento delicado para el club. El Santos se encuentra en la posición 16 de la liga brasileña con 15 puntos — los mismos que el Corinthians, que está en zona de descenso tras completarse la decimocuarta jornada. Un equipo que lucha por no caer y que ahora tiene que gestionar además un escándalo interno de esta magnitud.

Para Neymar, que regresó al Santos buscando recuperar su mejor nivel y terminar su carrera donde todo comenzó, esta situación es un golpe durísimo a su imagen y a la narrativa de su regreso.

Una nueva sombra sobre Neymar

A lo largo de su carrera, Neymar ha acumulado tanto glorias como polémicas. Su regreso al Santos era visto como el capítulo final de una historia de amor con el club que lo vio nacer. Pero los problemas físicos, el rendimiento irregular y ahora este incidente con un jugador joven de su propio equipo ensombrecen un regreso que prometía ser épico.

La investigación del departamento jurídico del Santos determinará las responsabilidades. Mientras tanto, el fútbol brasileño observa con atención cómo uno de sus mayores ídolos maneja otra crisis fuera del terreno de juego.

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