¡Escándalo total en Italia! El Milan despide a todo el mundo tras fracasar y le entrega las llaves del club a Ibrahimovic. Terremoto en la Serie A: El AC Milan despide a Massimiliano Allegri, su CEO y directores deportivos tras quedar fuera de la Champions League. Solo Ibrahimovic sobrevive.

El AC Milan ha tomado la decisión más drástica y explosiva de la era moderna del fútbol italiano. Tras la debacle de la última jornada de la Serie A, que certificó oficialmente el fracaso del equipo al quedar fuera de la próxima edición de la UEFA Champions League, el propietario del club, Gerry Cardinale (RedBird), ha ejecutado una limpieza sin precedentes.

A través de un comunicado oficial emitido este lunes 25 de mayo de 2026, el conjunto rossonero anunció la destitución inmediata de todo su departamento deportivo y de su entrenador, Massimiliano Allegri, apenas un año después de haber regresado al banquillo del club.

La guillotina de RedBird: ¿Quiénes se van?

La cumbre de emergencia celebrada en Casa Milan tras la derrota ante el Cagliari no dejó piedra sobre piedra. El dueño estadounidense no se tentó el corazón ante la “rabia” de los tifosi que inundaron las inmediaciones con pancartas de «Vergüenza». Los despedidos con efecto inmediato son:

Massimiliano Allegri (Entrenador – Tenía contrato hasta 2027).

Giorgio Furlani (CEO del club).

Igli Tare (Director Deportivo).

Geoffrey Moncada (Director Técnico).

“El final de temporada estuvo muy por debajo de nuestro nivel anterior, y la decepcionante derrota de anoche convirtió esta temporada en un fracaso rotundo. Ha llegado el momento del cambio y de una profunda reorganización”, reza el contundente comunicado de RedBird.

Zlatan Ibrahimovic: El único sobreviviente en Casa Milan

En medio del desierto y la reestructuración desde cero, la figura del sueco Zlatan Ibrahimovic emerge como el pilar absoluto del nuevo proyecto. Ibrahimovic es el único integrante del departamento deportivo que permanece intacto en su cargo.

A partir de este momento, Gerry Cardinale tomará las decisiones clave en conjunto con Zlatan, cuyo rol dentro del club será redefinido y ampliado sustancialmente para elegir a los nuevos ejecutivos y al próximo director técnico. Por su parte, el presidente Paolo Scaroni ha quedado relegado únicamente a la gestión del proyecto del nuevo estadio de San Siro.

El gigante de la Serie A inicia el verano de 2026 en la incertidumbre económica y deportiva más absoluta, sin los ingresos de la Champions y obligados a reconstruir su identidad de la mano de un solo hombre: Ibrahimovic.