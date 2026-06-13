El silbatazo inicial en el Estadio de Boston marcó el fin de una asfixiante espera de casi tres décadas para el balompié escocés. Con las notas del himno nacional resonando en las tribunas norteamericanas, el conjunto dirigido por Steve Clarke cumplió con la cuota utilitaria de sumar tres puntos al vencer 1-0 a la Selección de Haití, logrando de paso su primera victoria oficial en una cita de la FIFA en 36 años, remontándose a la lejana gesta ante Suecia en el Mundial de Italia 1990.
A pesar de la algarabía en los vestuarios por el peso del récord histórico, la fisonomía del encuentro dejó un sabor amargo en el cuerpo técnico europeo. Escocia padeció de una peligrosa irregularidad en sus líneas que revivió fantasmas tácticos, perdiendo por completo el control de los hilos del centro del campo tras el descanso y cediendo la iniciativa a una escuadra caribeña que batalló con gallardía.
El as de la medular y el récord del juvenil Ben Doak
Con los atacantes de referencia Che Adams y Lawrence Shankland completamente neutralizados por la férrea zaga haitiana, el capitán y alma del Aston Villa saltó al rescate de la armada británica. Al minuto 28 de la primera mitad, John McGinn aprovechó un espacio al borde del área para sacar un disparo de zurda que, tras un rebote extraño sobre el césped, dejó sin posibilidades al guardameta Johny Placide para decretar el único tanto del partido.
Junto a la veteranía de McGinn, la gran nota positiva de la fisonomía escocesa corrió por cuenta de su nueva joya perimetral. Con apenas 20 años y 214 días, Ben Doak hizo historia al convertirse oficialmente en el futbolista escocés más joven en disputar una Copa del Mundo. El extremo jugó con desparpajo sobre la banda derecha, utilizando su velocidad y desborde para causar estragos en el bloque haitiano y gestar de forma indirecta la acción del gol.
Las alarmantes estadísticas del algoritmo: Haití mereció más
El desglose numérico del partido encendió los debates en los foros analíticos del patio. Durante el segundo tiempo, los Bafana Bafana del Caribe se adueñaron de la posesión del balón con un 51%, arrastrando a Escocia a un repliegue defensivo asfixiante. El delantero haitiano Frantzdy Pierrot perdonó el empate definitivo al minuto 85 al errar un cabezazo a bocajarro que congeló las pulsaciones de la fanaticada europea.
La métrica de los goles esperados (xG) desnudó las carencias del planteamiento de Clarke:
HOJA DE RENDIMIENTO ESTADÍSTICO (ESTADIO DE BOSTON)
[ESCOCIA] 1 ➔ POSESIÓN: 49% ➔ GOLES ESPERADOS (xG): 1.05
[HAITÍ] 0 ➔ POSESIÓN: 51% ➔ GOLES ESPERADOS (xG): 1.21
La falta de un mediocentro capaz de congelar el esférico y ralentizar las revoluciones del partido cuando la ventaja apretaba obligó a la prensa internacional a lanzar una dura llamada de atención a la “Tartan Army”. Aunque Escocia mantiene su mística invicta cuando se marcha ganando al descanso en competencias de la FIFA, las pizarras demuestran que el nivel exhibido en Boston será totalmente insuficiente para resistir los embates de las dos potencias que completan el Grupo: la renovada Marruecos de Brahim Díaz y el coloso Brasil de Vinicius Júnior, quienes ya avisaron su jerarquía tras empatar 1-1 en New Jersey.