Escocia rompe una sequía de décadas pero sufre ante la resistencia de Haití En un emotivo regreso a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, la escuadra británica amarró un histórico triunfo por 1-0 en el Estadio de Boston gracias a un místico zurdazo de John McGinn, sembrando serias dudas tácticas de cara a sus próximos choques ante Brasil y Marruecos.