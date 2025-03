El enfrentamiento entre Escocia y Grecia se perfila como uno de los más intensos de la Liga de Naciones de la UEFA. Tras un partido de ida donde los escoceses se impusieron por la mínima, ambas selecciones afilan su estrategia para la revancha. Mientras que Steve Clarke confía en el bloque que le dio la victoria, Ivan Jovanović planea cambios para darle mayor contundencia ofensiva a su equipo.

A continuación, analizamos las alineaciones probables y los factores tácticos que definirán el destino de este choque.

El equipo dirigido por Steve Clarke mantendría su habitual formación 4-2-3-1, una estructura que le permite solidez defensiva sin perder proyección en ataque. Craig Gordon se mantiene como el guardián de la portería, respaldado por una defensa compuesta por Anthony Ralston, John Souttar, Grant Hanley y el capitán Andrew Robertson.

En el mediocampo, la dupla de contención Billy Gilmour y Kenny McLean aportará equilibrio, mientras que la creatividad recaerá en Lewis Ferguson, Scott McTominay y John McGinn, quienes buscarán asistir al único delantero, Che Adams, el referente en ofensiva.

Posibles cambios: Kieran Tierney podría ingresar en defensa para fortalecer el sector izquierdo, mientras que Kevin Nisbet o Tommy Conway ofrecen opciones frescas en ataque.

El técnico Ivan Jovanović apostaría por un 4-2-3-1, similar al de su rival, pero con ajustes en nombres y roles tácticos. Konstantinos Tzolakis custodiará el arco, con una defensa conformada por Lazaros Rota, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Koulierakis y Konstantinos Tsimikas, un bloque que deberá estar atento a la velocidad escocesa por las bandas.

En la medular, la baja de Dimitrios Kourbelis obligará la inclusión de Christos Mouzakitis, quien acompañará a Petros Mantalos en la contención. Más adelantados, Giannis Konstantelias, Georgios Masouras y Christos Tzolis intentarán generar juego para Fotis Ioannidis, quien comandará el ataque.

Posibles cambios: Vangelis Pavlidis podría ingresar en lugar de Ioannidis para ofrecer más movilidad en ofensiva, mientras que Taxiarchis Fountas y Dimitrios Pelkas son alternativas para refrescar el mediocampo.

