Escocia vs. Marruecos en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones iniciales y los dibujos operativos que preparan Escocia y Marruecos para su careo clave en Massachusetts, junto al repaso estadístico de su expediente directo.

El banderazo de salida de las acciones de la segunda fecha del Grupo C forzará a las pizarras tácticas de los cuerpos técnicos a plantear un compromiso sumamente inteligente sobre el césped de Foxborough. Mientras el bando escocés intentará blindar su retaguardia apelando a su tradicional solidez defensiva y juego físico para frenar los circuitos creativos del oponente, el combinado de la CAF desplegará una propuesta muy vistosa de control de balón, moficiando velocidades con sus estrellas del fútbol de Europa para inclinar la balanza temprano.

El Historial Previo: Clara ventaja africana en los libros

Debido a las distancias geográficas de sus confederaciones, el expediente estadístico del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de Escocia y Marruecos registra una única pero inolvidable batalla en los libros formales de la FIFA, favoreciendo por completo al combinado norafricano:

Partidos oficiales en la historia: 1

1 Victorias de Marruecos: 1

1 Empates: 0

0 Victorias de Escocia: 0

Último partido entre ambos (23/06/1998): Se trató de la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Francia 1998 celebrada en Saint-Étienne. Aquella tarde, Marruecos trituró el cerrojo británico al llevarse una inapelable victoria de $3-0$, una paternidad que este viernes en el Gillette Stadium intentarán revalidar por los puntos de la clasificación.

Alineación Probable de Escocia

La escuadra británica saltará al rectángulo verde estructurando un parado táctico clásico, sumamente ordenado atrás y balanceado en sus marcas bajo un sistema de $4-4-2$:

ARQ: Angus Gunn

DEF: Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson (C)

MED: Ben Doak, Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn

DEL: Lawrence Shankland, Che Adams

El liderato defensivo y las trepadas por el carril izquierdo estarán nítidamente comandadas por el lateral del Liverpool, Andrew Robertson, depositando los hilos de la creación en el gran momento que vive John McGinn tras coronarse como el Jugador del Partido en la fecha inaugural.

Alineación Probable de Marruecos

Por su parte, la selección dirigida por Ouahbi parará una propuesta sumamente dinámica, asociativa y vertical posicionada bajo un sistema base de $4-2-3-1$:

ARQ: Yassine Bounou “Bono”

DEF: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui

MED: Sofyan Amrabat, Yassin El Aynaoui

VOL: Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Soufiane Rahimi

DEL: Ismael Saibari

Los Leones del Atlas presumen de un once titular de primerísimo orden europeo, custodiado en el arco por la seguridad de “Bono” y las proyecciones veloces de Achraf Hakimi (PSG), encomendando la gestación entrelíneas a la lucidez de Brahim Díaz (Real Madrid) para alimentar al inspirado Ismael Saibari en punta.