A 17 días del Mundial y 21 del debut ante Cabo Verde, España ya tiene a sus 26 guerreros.

Luis de la Fuente presentó la lista definitiva este domingo en el Espacio Movistar/Edificio Telefónica de Madrid — con más de 100 periodistas y 60 medios acreditados — en un acto que tuvo como protagonista inesperado al Rey Felipe VI, quien narró un vídeo donde los nombres de los convocados fueron pronunciados por panaderos, libreros, profesores y cocineros. El mensaje fue claro: “Cuando juega la Selección, jugamos todos.”

Las grandes novedades

Cuatro nombres sorprendieron al mundo del fútbol español:

Joan García (Barcelona) — El joven portero se gana su primer Mundial

(Barcelona) — El joven portero se gana su primer Mundial Marc Pubill (Atlético de Madrid) — El lateral derecho que nadie esperaba

(Atlético de Madrid) — El lateral derecho que nadie esperaba Eric García (Barcelona) — Regresa al centro de la zaga

(Barcelona) — Regresa al centro de la zaga Víctor Muñoz (Osasuna) — Premio a una temporada extraordinaria pese a terminar entre algodones

El dato histórico: ninguno del Real Madrid

Por primera vez en toda la historia de los grandes torneos de la selección española, ningún jugador del Real Madrid figura en la convocatoria. Ni Huijsen, ni ningún otro merengue.

En cambio, el FC Barcelona domina la lista con 8 jugadores — Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal y Joan García.

La lista completa

Porteros

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal)

Joan García (Barcelona)

Defensas

Pedro Porro (Tottenham)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Eric García (Barcelona)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Marc Cucurella (Chelsea)

Mediocampistas

Rodri (Manchester City)

Martín Zubimendi (Arsenal)

Gavi (Barcelona)

Dani Olmo (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Mikel Merino (Arsenal)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros

Lamine Yamal (Barcelona)

Ferran Torres (Barcelona)

Yéremy Pino (Crystal Palace)

Nico Williams (Athletic Club)

Víctor Muñoz (Osasuna)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Borja Iglesias (Celta de Vigo)

El calendario de preparación

| Fecha | Evento |

| Este fin de semana | Concentración en Las Rozas |

| 4 de junio | Amistoso en Coruña ante Irak |

| 5 de junio | Viaje a Norteamérica — Chattanooga |

| 9 de junio | Último amistoso en Puebla, México (vs. Perú) |

| 15 de junio | Debut ante Cabo Verde — Atlanta |

El objetivo: duplicar las estrellas

España llega al Mundial 2026 como campeona de la Eurocopa 2024 y con el hambre de quien sabe que tiene el equipo para ganar. El Grupo H — con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay — es manejable sobre el papel. Pero De la Fuente sabe que la primera fase puede servir de minipretemporada si es necesario.

El objetivo es claro: duplicar las estrellas. Llevar a España de una a dos Copas del Mundo.