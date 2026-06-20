España vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Revisa las probables formaciones titulares y los esquemas tácticos que preparan España y Arabia Saudita para su crucial careo en Georgia, junto al expediente histórico de sus enfrentamientos.

El banderazo de salida de las acciones de la segunda fecha del Grupo H en Atlanta forzará a las pizarras estratégicas de los cuerpos técnicos a plantear un duelo sumamente táctico desde el primer suspiro bajo la estricta justicia del colegiado brasileño Raphael Claus. Mientras La Roja intentará monopolizar la posesión territorial mediante un circuito de pases rápidos a ras de césped para abrir el bloque bajo del oponente, la escuadra saudí opondrá un dibujo sumamente combativo y solidario en las marcas que explote las transiciones directas a la contra.

El Historial Previo: Paternidad absoluta de La Roja

El expediente estadístico del “Frente a Frente” entre las selecciones absolutas de España y Arabia Saudita registra pocos capítulos en el plano internacional de la FIFA, pero denota una tendencia impecable y de total dominio a favor de la escuadra de la UEFA:

Partidos totales disputados: 3

3 Victorias de España: 3

3 Empates: 0

0 Victorias de Arabia Saudita: 0

Último antecedente oficial (07/09/2012): La última vez que ambas federaciones cruzaron caminos en el césped se produjo en un compromiso de carácter Amistoso Internacional de preparación, jornada en la que la escuadra española impuso sus condiciones con una contundente e inapelable goleada de $5-0$.

Alineación Probable de España

Buscando recuperar la dinámica, el vértigo por las bandas y la pegada que le faltó en el compromiso de estreno, Luis de la Fuente mandará al rectángulo verde un sistema operativo de $4-3-3$:

ARQ: Unai Simón

DEF: Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella

MED: Rodri Hernández, Pedri González, Fabián Ruiz

DEL: Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

La gran novedad táctica será la inclusión desde el arranque del juvenil Lamine Yamal por el extremo derecho, flanqueando al ariete Mikel Oyarzabal, mientras que el ancla y los hilos en el mediocampo estarán firmemente bajo el mando de Rodri Hernández.

Alineación Probable de Arabia Saudita

Por su parte, el cuerpo técnico de los “Hijos del Desierto” buscará contrarrestar las asociaciones ibéricas parando en el rectángulo verde un balanceado dibujo táctico de $4-3-3$:

ARQ: Mohammed Al Owais

DEF: Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Yasser Al-Harbi

MED: Mohamed Kanno, Musab Al Juwayr, Abdullah Aljohani

DEL: Sultan Madash, Salem Al-Dawsari (C), Firas Al-Braikan

La resistencia del combinado de la AFC descansará en los reflejos del portero Al Owais y la solidez defensiva de Al Tambakti, encomendando la capitanía creativa y el peligro al talentoso y experimentado extremo izquierdo, Salem Al-Dawsari.