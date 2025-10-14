España vs Bulgaria HOY EN VIVO: Horario, en que canal ver el partido de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 La selección española busca mantener su paso perfecto en el Grupo E cuando reciba a Bulgaria en el estadio José Zorrilla. El encuentro se podrá ver en vivo y sin costo por La1 y RTVE Play.

España se prepara para otro partido clave rumbo al Mundial 2026.

La selección española sigue su participación en las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026, con un partido contra Bulgaria, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo E. El equipo de Luis de la Fuente llega con el puntaje perfecto y busca afianzar su posición de líder. El encuentro se jugará el martes 14 de octubre en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

En el primer partido entre ambos, jugado en Sofía, España ganó claramente por 0-3, mostrando superioridad, algo que buscará repetir ante su gente.

Horario y dónde ver el partido España vs Bulgaria

El partido entre España y Bulgaria empezará a las 20:45 (hora local), una hora menos en las Islas Canarias. La UEFA estableció este horario para los partidos de clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Se espera un gran ambiente en Valladolid, con todas las entradas vendidas.

El partido se transmitirá en vivo y gratis por La1 de RTVE, el canal público español que tiene los derechos de las Eliminatorias UEFA. También se podrá ver online por RTVE Play, disponible en celulares, tablets, Smart TVs y computadoras.

Cómo ver el partido España vs Bulgaria por online y gratis

Para quienes quieran ver el partido online, RTVE Play ofrecerá la transmisión gratis y en vivo, sin necesidad de registrarse ni pagar. La plataforma también tendrá repeticiones, análisis y entrevistas exclusivas.

El servicio está disponible en España y en otros países con acceso a la web de RTVE, permitiendo que muchos hinchas de La Roja en el extranjero disfruten del partido sin costo alguno.

Estado actual de los equipos

España está jugando bien bajo la dirección de Luis de la Fuente. Llega con buenos resultados en la clasificación, con victorias claras ante Turquía (0-6) y Georgia (2-0). El campeón de la última Eurocopa se ha mostrado fuerte, dominando tanto en la posesión como en ataque.

Bulgaria, en cambio, no está en su mejor momento. Perdió 1-6 en su último partido contra Turquía y todavía no ha ganado ningún partido en el grupo. Sin embargo, sus jugadores con más experiencia, Kiril Despodov e Ilia Gruev, intentarán dar vuelta la situación en Valladolid.

Jugadores importantes y ausencias

España jugará este partido sin algunos jugadores importantes, como Lamine Yamal y Rodri, ambos con problemas físicos. A pesar de esto, Pedri ha tomado el control del mediocampo, junto a Mikel Oyarzabal, que está en buena forma y marcó un gran gol de tiro libre contra Georgia.

Bulgaria, por su parte, confía en su defensa para aguantar la presión de España y buscar oportunidades de contraataque.

El encuentro anterior

El último partido entre ambos fue el 4 de septiembre de 2025, cuando España ganó en Sofía por 0-3, dominando todo el partido. Esa victoria marcó el comienzo del buen momento del equipo español en las clasificatorias.

España busca asegurar su pase al Mundial

Con un gran comienzo en el Grupo E, España quiere asegurarse lo antes posible su lugar en el Mundial 2026. Una nueva victoria en Valladolid la dejaría muy cerca de asegurar la clasificación y confirmaría que es un candidato para ganar otro título internacional.

El partido contra Bulgaria no solo tiene en juego tres puntos, sino también la posibilidad de mantener un estilo de juego sólido, basado en tener la pelota, presionar arriba y ser eficaces en el área rival.

El partido España vs Bulgaria es clave en el camino de la selección hacia el próximo Mundial. Los hinchas podrán verlo gratis y en directo por La1 y RTVE Play, con cobertura completa desde el estadio José Zorrilla.