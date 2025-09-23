Espanyol – Valencia Hoy: Dónde ver gratis y en vivo la Jornada 6 El RCDE Stadium será escenario de un cruce clave por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Espanyol, en puestos europeos, recibe a un Valencia que busca su primer triunfo como visitante.

La sexta fecha del campeonato español presenta un partido llamativo entre el Espanyol y el Valencia. Ambos equipos están en momentos distintos, pero comparten metas. El Espanyol busca mantener su buen inicio de temporada, mientras que el Valencia intenta terminar con su mala racha fuera de casa.

Dónde ver el partido Espanyol vs. Valencia sin costo

El partido se jugará el martes 23 de septiembre a las 19:00 horas en el RCDE Stadium. Se transmitirá por Movistar LaLiga (canal M+ LaLiga). Los aficionados también pueden seguirlo en vivo en línea por medio de Fútbol Libre, una plataforma que transmite partidos de las principales ligas europeas sin costo.

Para ver Fútbol Libre, solo hay que entrar al sitio web desde cualquier dispositivo con internet. Ahí estarán disponibles los enlaces para ver el partido, con varias opciones de calidad de imagen.

El momento del Espanyol

El equipo dirigido por Manolo González ha tenido un buen comienzo de temporada, con tres victorias, un empate y una derrota. Esto los coloca en el cuarto lugar de la tabla, en zona de Champions League. Han ganado los tres partidos que han jugado en casa en el RCDE Stadium.

La única ausencia notable es la de Pere Milla, quien cumple su segundo partido de sanción tras ser expulsado contra el Mallorca. A pesar de esto, el equipo confía en su juego sólido y en el ataque de Javi Puado, que suele jugar bien contra el Valencia.

La situación del Valencia

El equipo de Rubén Baraja llega a este partido con mejor ánimo tras vencer 2-0 al Athletic en Mestalla. Con siete puntos, se ubican en la mitad de la tabla. Sin embargo, deben mejorar fuera de casa, donde han perdido dos partidos: 1-0 en Pamplona y 6-0 contra el Barcelona.

Su objetivo es cambiar esta situación para mantenerse cerca de los primeros puestos. Para lograrlo, el equipo valenciano confía en Hugo Duro y en la defensa sólida que mostraron en su último partido.

El Espanyol tiene una historia reciente a su favor en este partido

El Valencia no ha vencido al Espanyol en sus últimos seis partidos de Liga. Las estadísticas y el momento actual favorecen al equipo catalán, pero la necesidad del Valencia promete un partido igualado.