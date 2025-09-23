Espanyol vs Valencia: Estadísticas previas al duelo parejo en LaLiga Los números de las últimas jornadas muestran tendencias que reflejan la actualidad de ambos equipos antes de verse las caras en el RCDE Stadium.

El partido de hoy servirá para evaluar la consistencia de ambos equipos. Al revisar los números de sus últimos seis y cinco encuentros, respectivamente, se anticipa un juego muy parejo, donde cada detalle podría ser crucial.

Desempeño reciente

El Espanyol ha ganado tres de sus últimos seis partidos, mientras que el Valencia ha ganado dos de cinco. Ambos equipos han mostrado un rendimiento variable, pero el Espanyol ha empatado o ganado cinco de sus últimos seis juegos, y el Valencia lo ha hecho en tres de cinco.

Ambos equipos suelen reaccionar bien: el Espanyol ha marcado el primer gol en tres de sus últimos seis partidos, al igual que el Valencia en sus cinco juegos recientes. Sin embargo, también han recibido el primer gol en dos ocasiones cada uno.

Ataque y defensa

En cuanto a goles, el Espanyol promedia 1.33 por partido, un poco más que el 1.2 del Valencia. En defensa, el equipo de Manolo González recibe 1.17 goles en promedio, menos que los 1.6 del equipo de Carlos Corberán.

Los datos avanzados apuntan en la misma dirección: el Espanyol tiene 1.49 goles esperados por partido, mientras que el Valencia tiene 0.97. En cuanto a goles esperados en contra, el Espanyol recibe 1.32 y el Valencia 1.21, lo que indica que ambos equipos tienen puntos débiles en defensa.

Remates, tiros de esquina y faltas

El Espanyol también tiene mejores números en ataque: 9.8 remates por partido, con 3.2 disparos al arco, comparado con los 8.6 y 2.4 del Valencia, respectivamente. La diferencia más grande está en los tiros de esquina: el Espanyol tiene solo dos por partido, mientras que el Valencia tiene 5.8 en promedio, lo que muestra que el Valencia puede presionar y crear peligro en el área rival.

En cuanto a disciplina, ambos equipos son parecidos: el Espanyol recibe dos tarjetas por partido, y el Valencia 1.4. El Espanyol ha tenido dos penales a favor y los ha marcado ambos, mientras que el Valencia aún no ha tenido ningún penal en el torneo.

Los números indican que el Espanyol es más sólido en ataque y defensa, pero el Valencia puede generar peligro con jugadas a balón parado. Se espera un partido equilibrado, donde la eficiencia frente al arco será clave para el resultado.