Espanyol vs Valencia: las posibles alineaciones para el duelo de LaLiga en el RCDE Stadium El partido que abre la sexta jornada de LaLiga EA Sports tendrá como protagonistas al Espanyol y al Valencia, dos equipos que llegan con necesidades distintas pero con la mira puesta en sumar puntos clave.

El partido entre Espanyol y Valencia en Barcelona promete ser interesante. El Espanyol buscará confirmar su buen comienzo de temporada frente a su afición, mientras que el Valencia intentará romper su mala racha como visitante. Se espera un duelo táctico intenso, con ambos entrenadores apostando por sus mejores jugadores.

Alineación probable del Espanyol:

El equipo catalán probablemente repetirá su esquema 4-4-2 bajo la dirección de Manolo González. Marko Dmitrović estará en la portería, con una defensa formada por Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero.

En el centro del campo, Urko González, Pol Lozano y Edu Expósito se encargarán tanto de la creación de juego como de la recuperación del balón. En la delantera, Tyrhys Dolan, Javi Puado y Kike García aportarán movilidad, potencia y experiencia.

Ángel Fortuño, Rubén Sánchez, Roberto Fernández, Ramón Terrats, Waldo Rubio o Luca Koleosho podrían ser alternativas durante el partido. Pere Milla es la única baja confirmada debido a sanción.

Alineación probable del Valencia:

Por su parte, Carlos Corberán también planea un 4-4-2, con Julen Agirrezabala en la portería. La defensa estará compuesta por Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby y José Gayà, quien vuelve al lateral izquierdo para potenciar el ataque.

Baptiste Santamaria y Javi Guerra formarán el centro del campo, con Luis Rioja y Diego López aportando movilidad por las bandas. Hugo Duro y Arnaut Danjuma serán la pareja de ataque.

El banquillo ofrece opciones interesantes con Stole Dimitrievski, Thierry Rendall, André Almeida, Pepelu, Lucas Beltrán o Dani Raba, entre otros. Largie Ramazani es el único jugador descartado por lesión.