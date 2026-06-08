ESPN enciende las redes con el récord exclusivo de Cristiano Ronaldo en los Mundiales La cadena internacional encendió las plataformas digitales al recordar el exclusivo monopolio goleador del "Bicho" en las citas de la FIFA, desatando una voraz batalla de métricas entre la hinchada albiceleste y los defensores del atacante luso a las puertas del torneo ecuménico.