El arranque de la Copa del Mundo 2026 mantiene las pulsaciones al límite tanto dentro como fuera de las canchas, y las cadenas de televisión no han dejado pasar la oportunidad para calentar el ambiente deportivo. ESPN Argentina desató un auténtico avispero digital al publicar una gráfica conmemorativa que destaca el hito más imponente e inalcanzable de Cristiano Ronaldo en la historia de los torneos de la FIFA: su condición de ser el único futbolista sobre la faz de la tierra que ha logrado agitar las redes en cinco ediciones mundialistas distintas.
El desglose histórico del atacante de Madeira contempla un acumulado de 8 goles en la competencia. Ante la pregunta de la planta televisiva sobre cuántos gritos sagrados sumará el ariete luso en esta edición de 2026, la caja de comentarios se transformó de inmediato en un campo de batalla dialéctico e intenso entre los denominados “Bicho lovers” y la fanaticada sudamericana.
El implacable contragolpe de la grada: El mito del “mata-mata”
Como era de esperarse en una plataforma de origen argentino, los detractores del capitán de Portugal salieron al cruce de forma inmediata para relativizar la estadística, amparados en el desglose táctico de sus anotaciones y contraponiendo de forma directa los registros de Lionel Messi:
El bloqueo de los octavos de final: El principal argumento esgrimido por los críticos es la llamativa ausencia de goles de Cristiano en las fases de eliminación directa (mata-mata). Usuarios de la plataforma recordaron con ironía que el penoso récord de irse en blanco en postemporada mundialista tras cinco torneos disputados solo lo comparte estadísticamente con el guardameta mexicano Guillermo “Memo” Ochoa.
La comparación con Qatar 2022: La hinchada albiceleste no dudó en sacar a relucir la última zafra en Medio Oriente, señalando que mientras Cristiano necesitó cinco mundiales para amasar sus 8 dianas, Messi facturó 7 goles en un solo torneo, vulnerando las mallas en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y la gran final de la Copa del Mundo.
Figuras históricas a la palestra: Los amantes del fútbol tradicional trajeron a colación nombres emblemáticos de la historia de la copa para restarle vistosidad al récord, apuntando que leyendas del calibre del peruano Teófilo Cubillas o el mismísimo portugués Eusébio registran una mayor cantidad de anotaciones mundialistas globales habiendo disputado un volumen de torneos notablemente menor.
La defensa de la grandeza: El fútbol va más allá de un trofeo
A pesar del vendaval de críticas enfocadas en la vía de los penales o la falta de títulos ecuménicos, la facción que respalda a CR7 se plantó con firmeza para exigir respeto hacia el legado del delantero. Cuentas de análisis y aficionados de criterio neutral, como fabiandiaz.0k, recordaron que astros de la magnitud de Neymar, Paolo Maldini, Marco van Basten, Luka Modrić o Alfredo Di Stéfano jamás alzaron una Copa del Mundo, y no por esa razón se debe desvalorizar el peso específico de sus carreras o la trascendencia de sus números individuales.
De igual forma, se remarcó el salto cualitativo que experimenta Portugal en esta edición de 2026. A diferencia de los primeros certámenes disputados por el “Bicho” (2006, 2010 o 2014) donde la escuadra lusa carecía de profundidad, el plantel actual arriba con una de las bases más sólidas y talentosas del negocio, lo que podría habilitar los escenarios para que el “Comandante” rompa su maleficio en las rondas de eliminación directa.
Las cartas y la polémica están servidas sobre la mesa. Con la fanaticada dividida entre el anhelo de ver la redención total del 7 de Portugal y aquellos que aseguran que su rendimiento en la máxima cita siempre tendrá sombras, el césped de este 2026 dictará la última palabra sobre una leyenda empeñada en seguir devorándose la historia del fútbol.