Estados Unidos vs. Paraguay en el Mundial 2026: alineaciones probables e historial Descubre los onces probables de Mauricio Pochettino y el seleccionado sudamericano para el debut, y repasa cómo marcha el historial directo en sus últimos vibrantes enfrentamientos.

Alineaciones probables de Estados Unidos vs. Paraguay e historial (Últimos 5 partidos)

Arranca la acción del Grupo D con dos propuestas muy competitivas. Estados Unidos presentará a toda su constelación de figuras que militan en el balompié europeo, mientras que la Albirroja paraguaya saltará al terreno de juego inspirada por su mística tradicional, su garra defensiva y un hermoso homenaje cultural en su indumentaria.

El Historial Reciente: Dominio de las Barras y las Estrellas

En el historial general de los últimos compromisos directos entre ambas escuadras absolutas, la balanza muestra una clara ventaja para los norteamericanos, aunque los paraguayos siempre representan un dolor de cabeza:

Historial (Últimos 5 partidos): Estados Unidos ha ganado 3 encuentros, mientras que Paraguay ha salido victorioso en 2 ocasiones (no registran empates en este periodo).

Estados Unidos ha ganado 3 encuentros, mientras que Paraguay ha salido victorioso en 2 ocasiones (no registran empates en este periodo). 15/11/2025 (Amistoso): Estados Unidos 2 – 1 Paraguay — El antecedente más reciente, con triunfo para el “Team USA”.

Estados Unidos 2 – 1 Paraguay — 18/11/2018 (Amistoso): México 1 – 2 Paraguay — (Dato de contexto sobre el recorrido internacional guaraní).

México 1 – 2 Paraguay — Historial General Reciente: Estados Unidos 3 victorias | Paraguay 2 victorias.

Alineación Probable de Estados Unidos

Mauricio Pochettino mandará un esquema ofensivo de $4-3-3$ para adueñarse de la iniciativa en Los Ángeles:

ARQ: Matt Freese

DEF: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Miles Robinson

MED: Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman

DEL: Tim Weah, Folarin Balogun, Christian Pulisic (C)

Todas las miradas e ilusiones están depositadas en “Capitán América”, Christian Pulisic (estrella del Milan), quien liderará el tridente de ataque estando en óptimas condiciones físicas.

Alineación Probable de Paraguay

La escuadra sudamericana buscará cerrar filas e imponer su juego físico con un sólido $4-4-2$:

ARQ: Carlos Miguel Gill

DEF: Santiago Benítez, Gustavo Gómez (C), Omar Alderete, Junior Alonso

MED: Miguel Almirón, Diego Bobadilla, Braian Ojeda, Matías Cuenca

DEL: Diego Gómez, Álex Martínez

El conjunto guaraní anunció su lista de 26 convocados rindiendo tributo al tradicional Poncho Para’i de 60 Listas, un símbolo de su artesanía y sacrificio. En la cancha, el desequilibrio y la velocidad de Miguel Almirón en el mediocampo serán vitales para abastecer a la delantera.