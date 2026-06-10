Alineaciones probables de Estados Unidos vs. Paraguay e historial (Últimos 5 partidos)
Arranca la acción del Grupo D con dos propuestas muy competitivas. Estados Unidos presentará a toda su constelación de figuras que militan en el balompié europeo, mientras que la Albirroja paraguaya saltará al terreno de juego inspirada por su mística tradicional, su garra defensiva y un hermoso homenaje cultural en su indumentaria.
El Historial Reciente: Dominio de las Barras y las Estrellas
En el historial general de los últimos compromisos directos entre ambas escuadras absolutas, la balanza muestra una clara ventaja para los norteamericanos, aunque los paraguayos siempre representan un dolor de cabeza:
- Historial (Últimos 5 partidos): Estados Unidos ha ganado 3 encuentros, mientras que Paraguay ha salido victorioso en 2 ocasiones (no registran empates en este periodo).
- 15/11/2025 (Amistoso): Estados Unidos 2 – 1 Paraguay — El antecedente más reciente, con triunfo para el “Team USA”.
- 18/11/2018 (Amistoso): México 1 – 2 Paraguay — (Dato de contexto sobre el recorrido internacional guaraní).
- Historial General Reciente: Estados Unidos 3 victorias | Paraguay 2 victorias.
Alineación Probable de Estados Unidos
Mauricio Pochettino mandará un esquema ofensivo de $4-3-3$ para adueñarse de la iniciativa en Los Ángeles:
ARQ: Matt Freese
DEF: Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Miles Robinson
MED: Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman
DEL: Tim Weah, Folarin Balogun, Christian Pulisic (C)
Todas las miradas e ilusiones están depositadas en “Capitán América”, Christian Pulisic (estrella del Milan), quien liderará el tridente de ataque estando en óptimas condiciones físicas.
Alineación Probable de Paraguay
La escuadra sudamericana buscará cerrar filas e imponer su juego físico con un sólido $4-4-2$:
ARQ: Carlos Miguel Gill
DEF: Santiago Benítez, Gustavo Gómez (C), Omar Alderete, Junior Alonso
MED: Miguel Almirón, Diego Bobadilla, Braian Ojeda, Matías Cuenca
DEL: Diego Gómez, Álex Martínez
El conjunto guaraní anunció su lista de 26 convocados rindiendo tributo al tradicional Poncho Para’i de 60 Listas, un símbolo de su artesanía y sacrificio. En la cancha, el desequilibrio y la velocidad de Miguel Almirón en el mediocampo serán vitales para abastecer a la delantera.