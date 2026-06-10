El Estadio Los Ángeles albergará un partido de alta intensidad y roce físico en el estreno del Grupo D. Paraguay no irá a especular; fiel a su historia sudamericana, buscará morder en toda la cancha e incomodar la circulación de balón de un cuadro estadounidense repleto de talento asociativo.
Análisis de Estados Unidos: Dinamismo europeo y el empuje del anfitrión
Los Estados Unidos llegan con una plantilla madura, con la gran mayoría de sus hombres jugando en las principales ligas de Europa. La propuesta de Pochettino buscará la salida limpia desde el fondo, la proyección constante de Dest y la libertad creativa de Pulisic flotando por todo el frente de ataque. Al no jugar eliminatorias, su único reto podría ser el ritmo de competencia oficial real en los primeros minutos, viniendo de caer en su último examen amistoso ante Alemania.
Análisis de Paraguay: Orden táctico y transiciones directas
Paraguay amarró su regreso al Mundial gracias a una eliminatoria sumamente seria en CONMEBOL, sumando 7 victorias y 7 empates basados en una defensa durísima liderada por Gustavo Gómez. Son un equipo incómodo: cierran las líneas de pase por dentro y obligan al rival a tirar centros, donde se sienten muy cómodos por arriba. Su fortaleza será la pelota parada y los contragolpes comandados por la velocidad de Almirón.
Las Claves del Partido
La paciencia estadounidense: Si EE. UU. se desespera ante el muro paraguayo, puede quedar expuesto a las contras. La fluidez de McKennie en el medio para destrabar líneas será crucial.
El factor táctico a balón parado: Paraguay es especialista en castigar en tiros de esquina y libres directos; la concentración defensiva de los locales atrás debe ser perfecta.
Pronóstico y Predicción
Aunque Paraguay es una selección aguerrida que saldrá a vender carísima la derrota y probablemente logre marcar, Estados Unidos llega con su plantel de gala completo, motivado ante su público y con el balance positivo de haberlos vencido a finales del año pasado.
Probabilidades: Victoria Estados Unidos: 55% | Empate: 25% | Victoria Paraguay: 20%
Marcador más probable: Estados Unidos 2-1 Paraguay.
Apuesta sugerida: Ambos equipos anotan o Victoria directa de Estados Unidos.