Estas son las bajas claves de Boca para enfrentar a Lanús en los octavos de final Sin Cavani, Advíncula ni Herrera, el Xeneize deberá reinventarse para los octavos del Apertura

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El entrenador interino Mariano Herrón afrontará uno de los partidos más exigentes de su breve gestión al mando de Boca Juniors con un equipo diezmado por lesiones y ausencias por motivos personales. De cara al duelo de este sábado ante Lanús en La Bombonera, el Xeneize no podrá contar con seis jugadores clave.

Un Boca disminuido: ausencias que pesan en la previa del mano a mano con Lanús

La fase eliminatoria del Torneo Apertura 2025 arranca con un desafío mayúsculo para Boca Juniors. Este sábado, en La Bombonera y ante su gente, el conjunto azul y oro recibirá a Lanús por los octavos de final en medio de un contexto adverso. A la presión por volver a ser protagonista en el fútbol local tras la decepcionante eliminación en la Copa Libertadores, se suma ahora un obstáculo concreto: seis bajas sensibles modifican por completo el esquema original del cuerpo técnico.

Mariano Herrón deberá apelar a la rotación, la juventud y la imaginación para suplir la ausencia de referentes como Edinson Cavani, Luis Advíncula y Ander Herrera. A ellos se suman las bajas de Jorge Nicolás Figal (también por lesión) y dos ausencias por motivos personales que llamaron la atención: Lucas Janson y Frank Fabra.

Cavani, fuera de combate: una baja que afecta el corazón del ataque

El delantero uruguayo, uno de los grandes nombres del plantel, quedó descartado por una molestia muscular que no logró superar a tiempo. Su presencia había sido clave en las primeras fechas del Apertura, no solo por su cuota goleadora sino por el liderazgo en ofensiva. Merentiel tomará su lugar como referencia de área, acompañado por Palacios y Velasco en el frente de ataque.

Cavani arrastra molestias desde el partido frente a Estudiantes, y el cuerpo médico decidió no arriesgarlo, pensando en una posible clasificación a cuartos.

Advíncula y Figal: dos pilares defensivos que tampoco estarán

Luis Advíncula, quien había sido titular indiscutido como lateral derecho, no podrá estar por una lesión muscular. Su velocidad y proyección eran claves en el andamiaje defensivo y ofensivo del equipo. En su lugar se perfila Lucas Blondel, de características distintas pero con buena pegada.

También se confirmó la ausencia de Jorge Figal, habitual marcador central, quien continúa recuperándose de un golpe sufrido en el entrenamiento del martes. Su lugar será ocupado por Marcos Rojo, quien asumirá la cinta de capitán.

Herrera, baja en el mediocampo: Boca pierde equilibrio y experiencia

El español Ander Herrera no será de la partida por una molestia física que lo marginó de los entrenamientos durante toda la semana. El mediocampista había encontrado cierta regularidad desde la llegada de Herrón, aportando jerarquía y distribución en la zona media. Su lugar será cubierto por Milton Delgado, una de las apuestas jóvenes del cuerpo técnico.

Fabra y Janson, ausencias por razones personales

Aunque no presentan lesiones, tanto Frank Fabra como Lucas Janson quedaron al margen del encuentro por motivos personales que el club decidió no detallar públicamente. Si bien no eran titulares fijos en los últimos encuentros, ambos representaban alternativas importantes desde el banco.

Fabra, con su experiencia en duelos definitorios, había sido clave en la Copa Argentina y en la Supercopa. Janson, por su parte, alternaba entre el rol de extremo o interior por izquierda.

Un equipo obligado a reinventarse

Con seis jugadores fuera de acción, Boca deberá reconfigurar su idea de juego para enfrentar a un Lanús que llega entonado tras avanzar en la Sudamericana. La ausencia de referentes como Cavani, Advíncula y Herrera obliga a que nombres como Kevin Zenón, Tomás Belmonte y Alan Velasco tomen mayor protagonismo en el once titular.

El desafío es mayor, pero también la oportunidad

En medio de tantas bajas, Boca tiene una nueva chance de demostrar carácter. La Bombonera empujará como siempre, y el equipo de Herrón necesita responder. El margen de error es mínimo y el rival, peligroso. Pero también es cierto que estos contextos adversos han sacado lo mejor del Xeneize en el pasado. Y este sábado, otra vez, el escudo pesará.