Estas son las probabilidades de que Vélez clasifique a las semifinales de la Copa Libertadores La Academia defiende en Avellaneda la mínima ventaja obtenida en Liniers y buscará sellar su pase a semifinales de la Libertadores. El Fortín necesita un triunfo para forzar penales o dar el golpe en el Presidente Perón.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un duelo decisivo en Avellaneda

Este martes 23 de septiembre, Racing Club y Vélez Sarsfield se enfrentarán en el estadio Presidente Juan Domingo Perón por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Argentina, con el arbitraje de una terna internacional y la expectativa de un Cilindro repleto.

La Academia, dirigida por Gustavo Costas, llega con la ventaja de haber ganado 1-0 en Liniers en el choque de ida. Por su parte, el Fortín, comandado por su espíritu copero, buscará revertir la serie en condición de visitante para seguir soñando con las semifinales.

Cómo ver Racing vs Vélez en vivo

El partido será transmitido en vivo por ESPN para toda la Argentina y Sudamérica. Además, estará disponible en streaming a través de Disney+, lo que permitirá seguir cada detalle de esta definición desde cualquier dispositivo.

Favoritismo en las apuestas

Las principales casas de apuestas dan a Racing como el gran candidato a quedarse con la serie gracias a su ventaja y el respaldo de su gente. Estos son los números más destacados:

Victoria de Racing: cuota 2.35 (42% de probabilidad)

Clasificación de Racing: cuota 1.25 (80% de probabilidad)

Victoria de Vélez: cuota 3.10 (32% de probabilidad)

Clasificación de Vélez: cuota 3.75 (27% de probabilidad)

Antecedentes recientes

El historial más cercano también inclina la balanza hacia el conjunto de Avellaneda. En los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre ambos equipos, Racing logró 3 triunfos, mientras que Vélez apenas se impuso en 1 oportunidad y registraron 1 empate.

Posibles formaciones

Aunque los entrenadores no confirmaron sus alineaciones, se esperan planteos ofensivos desde el inicio, especialmente por parte de Vélez, que necesita al menos un gol para igualar la serie.