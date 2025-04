Estudiantes vs Tigre: Horario, dónde ver, cómo llegan los equipos y análisis En el estadio UNO, el Pincha busca un triunfo vital para seguir con vida en el Apertura, mientras que el Matador intentará asegurar una mejor posición pensando en los octavos.

Esta tarde, Estudiantes de La Plata recibirá a Tigre en un duelo clave para el futuro inmediato de ambos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. A partir de las 19:30 horas, en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi y con televisación de ESPN Premium, se medirán dos equipos que necesitan sumar para fortalecer sus objetivos en la Zona A. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino.

El equipo de Eduardo Domínguez llega con la motivación que le otorgó su reciente victoria internacional, pero también con la presión de no poder fallar en casa si quiere mantenerse con chances de clasificación. Para Tigre, la misión pasa por consolidarse en los primeros lugares tras asegurarse su boleto a octavos de final.

Estudiantes se aferra a la localía para seguir soñando

Luego de conseguir un triunfo fundamental en la Copa Libertadores ante Botafogo, Estudiantes de La Plata se reenfoca en el plano local, donde su situación es más apremiante. El Pincha necesita ganar para seguir en carrera rumbo a los playoffs, aunque también depende de otros resultados para confirmar su pasaje a la siguiente ronda.

La victoria no es el único requisito: el conjunto platense estará pendiente de lo que ocurra en otros campos. Necesita que Racing derrote a Defensa y Justicia, que Barracas Central no sume de a tres frente a Unión y que Central Córdoba no consiga una victoria ante Independiente Rivadavia.

La actualidad del equipo, sin embargo, presenta obstáculos adicionales. Domínguez no podrá contar con piezas fundamentales: Santiago Ascacibar, capitán y referente, quedó marginado por lesión tras el último compromiso copero. A su baja se suman las ausencias de Ezequiel Piovi y Alexis Castro, también fuera de competencia por problemas físicos.

🤩 Otoño en City Bell 🍁 pic.twitter.com/VIvbCZwYhw — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 25, 2025

Tigre ya tiene su lugar, pero quiere más

El Matador de Victoria llega a La Plata con una situación más favorable. Después de asegurar su clasificación tras igualar sin goles frente a Belgrano, el equipo dirigido por Diego Dabove se enfocará ahora en mejorar su posición en la tabla para tener la ventaja de localía en la próxima instancia.

Pese a ya tener el boleto asegurado, en Tigre no hay relajación. “Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del país. Sabemos del potencial de Estudiantes y del gran trabajo de Eduardo Domínguez. Nosotros debemos ganar para alcanzar nuestro objetivo”, manifestó Dabove en la antesala del partido.

La propuesta del Matador será competitiva, con la intención de no especular y seguir fortaleciendo un modelo de juego que le ha permitido convertirse en uno de los protagonistas de la zona.

📋 Diego Dabove convocó a los siguientes futbolistas para la fecha 15 del #TorneoApertura 🏆 frente a @EdelpOficial 🚑 Parte médico: Martín Garay e Ijiel Protti siguen trabajando en sus respectivas recuperaciones. Además, David Romero continúa con su puesta a punto desde lo… pic.twitter.com/PWfIaMg4zR — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) April 27, 2025

Un cruce de alto voltaje en La Plata

Más allá de las realidades diferentes que atraviesan, tanto Estudiantes como Tigre saben que el duelo de esta tarde puede marcar un punto de inflexión en sus caminos. Para el Pincha, la urgencia es máxima: está obligado a sumar de a tres y esperar otros resultados. Para el Matador, el desafío pasa por sostener el nivel mostrado y asegurarse un mejor cruce en la siguiente etapa.

La combinación de necesidades, sumada al nivel de exigencia de ambos entrenadores, garantiza un partido intenso, donde los errores pueden pagarse muy caro.

El historial reciente favorece a Estudiantes

En los últimos enfrentamientos entre ambos, Estudiantes ha logrado imponer condiciones cada vez que se cruzaron en La Plata. La historia reciente le sonríe al equipo platense, aunque en este tipo de partidos, la dinámica suele ser impredecible y cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Con la presión del público y la obligación de ganar, el Pincha intentará aprovechar cada ventaja. Tigre, por su parte, apostará a su solidez defensiva y a la inteligencia en el contragolpe para llevarse un resultado positivo.

Expectativa máxima en el UNO

El estadio Jorge Luis Hirschi será el escenario de un partido cargado de emociones y tensión. Con las tribunas colmadas y el fervor característico de La Plata, Estudiantes buscará aferrarse a la esperanza de los octavos de final, mientras que Tigre intentará demostrar que no solo clasifica, sino que también se perfila como un candidato serio.

La pelota comenzará a rodar a las 19:30 y allí se empezará a escribir un capítulo fundamental para los sueños de ambos. La Zona A del Apertura 2025 entra en su etapa decisiva y en La Plata nadie quiere quedarse afuera de la pelea.