La jornada 26 de la Premier League 2024/25 trae consigo un enfrentamiento de alto voltaje entre Everton y Manchester United, dos equipos que atraviesan momentos complicados y necesitan con urgencia una victoria. El choque se disputará este sábado 22 de febrero a las 6:30 horas (Ciudad de México) en el Goodison Park de Liverpool, donde los locales intentarán aprovechar su condición para seguir escalando posiciones.

El equipo dirigido por David Moyes viene con el ánimo en alza tras un importante triunfo 2-1 sobre Crystal Palace en condición de visitante, lo que le permitió alcanzar 30 puntos y ubicarse en la decimocuarta posición. En cambio, Manchester United, bajo las órdenes de Ruben Amorim, llega golpeado tras caer 1-0 ante Tottenham y con apenas 29 unidades en su haber. A pesar de estar a 12 puntos de la zona de descenso, el equipo de Old Trafford está viviendo una de sus peores temporadas en los últimos 30 años y necesita reaccionar cuanto antes.

El equipo local intentará aprovechar la fortaleza de su defensa y el empuje de su mediocampo para llevarse un resultado positivo. La alineación elegida por David Moyes mantiene la base de los últimos partidos:

Alineación de Everton

El bloque defensivo se mantiene firme con la experiencia de Tarkowski y la solidez de Branthwaite, mientras que en el mediocampo se destaca el despliegue de Idrissa Gueye y el talento de Jesper Lindstrom y Carlos Alcaraz. En el ataque, Beto será la principal referencia ofensiva, con la misión de generar peligro y convertir los goles que aseguren la victoria.

Before we look ahead to the next test, enjoy some of the best from Saturday's win. 📷 pic.twitter.com/i49yo8XKck

— Everton (@Everton) February 19, 2025