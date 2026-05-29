Ganar la UEFA Champions League es una tarea titánica, pero defender el trono al año siguiente ha demostrado ser un desafío casi imposible en el fútbol moderno. A lo largo de la historia de la competición, existe una de las mayores curiosidades del deporte rey: desde el cambio de formato en la temporada 1992/93, solamente un club ha sido capaz de ganar dos títulos consecutivos en la era moderna del torneo.
Este sábado, en el césped del Puskás Aréna de Budapest, el Paris Saint-Germain saltará a la cancha con la misión de convertirse en apenas la segunda institución en revalidar el título en la era Champions. El equipo dirigido por Luis Enrique ya hizo historia al transformarse en el primer campeón vigente en alcanzar la gran final desde que lo hiciera el Real Madrid en la campaña 2017/18. Sin embargo, el fantasma del subcampeonato acecha; los parisinos buscan evitar a toda costa convertirse en el primer campeón defensor en morder el polvo en la final desde que el Manchester United cayera ante el Barcelona en la edición 2008/09.
El cementerio de los campeones: ¿Dónde cayeron los reyes?
A excepción del Olympique de Marsella (sancionado sin competir en la 1993/94), la enorme mayoría de los monarcas vigentes han tropezado a lo largo del camino. Solo en una ocasión el campeón ni siquiera superó el primer escollo, siendo el Chelsea el único eliminado en fase de grupos (2012/13).
El resto de los defensores de la corona encontraron su fin en las rondas de eliminación directa de la siguiente manera:
En Octavos de Final (7 clubes): Cayeron en esta instancia el Barcelona (1992/93), Oporto (2004/05), Liverpool (2005/06), Barcelona (2006/07), AC Milan (2007/08), Real Madrid (2018/19) y Liverpool (2019/20).
En Cuartos de Final (10 clubes): Se despidieron aquí el Real Madrid (1998/99), Manchester United (1999/00), Bayern Múnich (2001/02), AC Milan (2003/04), Inter de Milán (2010/11), Barcelona (2015/16), Bayern Múnich (2020/21), Chelsea (2021/22), Manchester City (2023/24) y el Real Madrid (2024/25).
En Semifinales (8 clubes): Se quedaron a las puertas el Borussia Dortmund (1997/98), Real Madrid (2000/01), Real Madrid (2002/03), Barcelona (2009/10), Barcelona (2011/12), Bayern Múnich (2013/14), Real Madrid (2014/15) y Real Madrid (2022/23).
En la Gran Final (4 clubes): Llegaron al último partido pero terminaron como subcampeones el AC Milan (1994/95), Ajax (1995/96), Juventus (1996/97) y Manchester United (2008/09).
De los seis campeones vigentes que lograron abrirse paso hasta la gran final, únicamente el Real Madrid (en sus coronaciones de 2017 y 2018) logró esquivar la caída en el último obstáculo.
El contraste histórico: La vieja Copa de Europa
El mito de la maldición es un fenómeno exclusivo de la era moderna de la Champions League. En los inicios del torneo bajo el formato de la Copa de Europa, la historia se escribía de forma completamente opuesta. De hecho, el Real Madrid inauguró la competición ganando las primeras cinco ediciones de manera consecutiva.
Antes de la profunda reestructuración de la campaña 1992/93, otros siete equipos consiguieron la gloria de revalidar su corona: el Benfica, el Inter de Milán, el Ajax (en dos ocasiones), el Bayern de Múnich (en dos ocasiones), el Liverpool, el Nottingham Forest y el AC Milan.
La diferencia estadística entre ambas épocas es demoledora:
En la era de la Copa de Europa: El título se revalidó en 13 de 36 oportunidades.
En la era UEFA Champions League: El título solo se ha revalidado en 2 de 32 ocasiones (ambas por el Real Madrid, sin incluir la actual campaña).
¿Podrá el PSG de Luis Enrique y Willian Pacho romper las cadenas de la historia moderna en Budapest, o sumará el Arsenal su nombre como el verdugo de un nuevo campeón? Los números están sobre la mesa.