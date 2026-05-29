¿Existe la maldición del campeón? El dato que desafía al PSG en la final ¡El peor enemigo del PSG! El dato histórico que asusta a los campeones en las finales de la Champions. El Paris Saint-Germain busca romper un maleficio histórico en Budapest y ser el segundo club en revalidar la corona en la era moderna .Analizamos las estadísticas de la maldición del campeón vigente en la UEFA Champions League ante la final 2026 .