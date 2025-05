FC Barcelona vs Real Madrid: Alineaciones y todo lo que debes saber sobre el encuentro por LaLiga El duelo más esperado del fútbol mundial define el futuro de LaLiga.

09/05/2025 · 09:33 AM

Este domingo 11 de mayo, el fútbol mundial se paraliza una vez más: FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del Clásico español, un choque que promete emociones, tensión y, probablemente, un giro decisivo en la lucha por el título de LaLiga. El balón rodará desde las 16:15 (hora española) en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, y cada detalle cuenta en esta batalla entre gigantes.

Todo lo que tenés que saber

Hora y lugar del encuentro:

Ciudad: Barcelona, España

Barcelona, España Estadio: Estadio Olímpico Lluís Companys

Estadio Olímpico Lluís Companys Fecha y hora: Domingo 11 de mayo – 16:15 (España) / 11:15 (Argentina) / 08:15 (México)

Dónde verlo:

España: Movistar LaLiga TV

Argentina: ESPN

México: Sky+

Momento de forma: ¿Quién llega mejor?

Barcelona viene con una mochila de emociones. El reciente empate ante el Inter de Milán en la Champions los dejó fuera de la gran final en Múnich, pero el equipo catalán mostró carácter. Además, ganaron el último Clásico en la final de Copa del Rey (3-2) y están en la cima de LaLiga.

Real Madrid, por su parte, también fue eliminado de la Champions, en su caso frente al Arsenal. Pero sigue firme en el torneo local, a solo cuatro puntos del líder. Una victoria los dejaría a un suspiro del título. Una derrota… podría sentenciar su temporada.

Últimos partidos del Barça:

4-3 vs Inter de Milán (D) – Champions

2-1 vs Real Valladolid (V) – LaLiga

3-3 vs Inter de Milán (E) – Champions

3-2 vs Real Madrid (V) – Copa del Rey

1-0 vs Mallorca (V) – LaLiga

Últimos partidos del Madrid:

3-2 vs Celta (V) – LaLiga

2-1 vs Arsenal (D) – Champions

1-0 vs Getafe (V) – LaLiga

1-0 vs Athletic Club (V) – LaLiga

2-3 vs Barça (D) – Copa del Rey

Alineaciones probables

Barcelona (DT: Flick):

Szczesny; Gerard Martín, Íñigo Martínez, Cubarsí, Eric García; De Jong, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal; Ferran Torres.

Real Madrid (DT: Ancelotti):

Courtois; Fran García, Asencio, Tchouaméni, Lucas Vázquez; Valverde, Ceballos; Vinicius, Bellingham, Arda Güler; Mbappé.

Claves del partido

Mbappé debuta en un Clásico de Liga: Será su primer duelo liguero ante el Barça, con la presión de marcar diferencias.

Será su primer duelo liguero ante el Barça, con la presión de marcar diferencias. El tridente joven del Barça: Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres representan el presente y futuro de la ofensiva blaugrana.

Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres representan el presente y futuro de la ofensiva blaugrana. Medio campo cerebral: Pedri-De Jong vs Valverde-Ceballos. Quien gane ese duelo podría dominar el ritmo del partido.

Pedri-De Jong vs Valverde-Ceballos. Quien gane ese duelo podría dominar el ritmo del partido. Defensas bajo la lupa: Ambos equipos tienen líneas defensivas poco experimentadas. El error no está permitido.

¿Quién tiene más que perder?

Aunque ambos equipos se juegan el alma, el Real Madrid llega con la soga más al cuello. Una derrota dejaría al Barça con siete puntos de ventaja y solo tres jornadas por jugarse. En cambio, si los de Ancelotti ganan, se pondrán a solo un punto y reviven la pelea.

Conclusión

No es solo fútbol. Es una final sin nombre.

Este Clásico puede no definir matemáticamente al campeón, pero sí marcará el ritmo del cierre de temporada. Y en el fútbol español, cuando Barcelona y Real Madrid se cruzan, no hay lugar para cálculos: solo cabe la gloria… o el abismo.