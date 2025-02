Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo reto en Europa La Real Sociedad visita este jueves al FC Midtjylland en el MCH Arena de Herning, Dinamarca, para disputar la ida de los playoffs de la Europa League. Los dirigidos por Imanol Alguacil buscarán sacar un buen resultado de un estadio conocido por su solidez, con el objetivo de encarrilar la eliminatoria de cara a la vuelta en el Reale Arena.

Desde el pasado 13 de enero, la Real Sociedad ha entrado en una dinámica de competir cada tres días, debido al nuevo formato de la Europa League. No haber conseguido un lugar entre los ocho primeros les obliga a jugar esta eliminatoria previa antes de los octavos de final, donde esperan gigantes como el Manchester United y el Tottenham.

Antes de pensar en esos posibles enfrentamientos, la Real tiene que superar a un Midtjylland que, aunque parte como no favorito, ha demostrado ser un equipo competitivo. El conjunto danés, co-líder de la ‘Superligaen’, es conocido por su innovador uso del Big Data, lo que le llevó a conquistar su primer título de liga en 2014-15. Sin embargo, el equipo escandinavo ha sido eliminado en sus tres últimas apariciones en fases finales europeas: Manchester United (2016), PAOK (2022) y Sporting de Portugal (2023).

El historial de la Real en Europa tampoco es alentador. La última vez que los txuriurdines superaron una ronda europea fue en 1999, cuando vencieron al Dynamo de Moscú por 6-2 en el global. Desde entonces, han sido eliminados en siete enfrentamientos consecutivos.

La Real Sociedad parte como favorita en esta eliminatoria, pero el MCH Arena es un fortín. Solo el Eintracht Frankfurt y el Brondby han conseguido ganar en ese estadio, lo que obliga al conjunto de Alguacil a mostrar su mejor versión.

❄️ The King in the North.#UEL pic.twitter.com/DGgjL2BdVz

— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 12, 2025