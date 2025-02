Federico Valverde volvió a demostrar que es uno de los jugadores más versátiles y completos del fútbol mundial. En la victoria 3-1 del Real Madrid sobre el Manchester City, el uruguayo jugó como lateral derecho y fue el líder del equipo en varios aspectos estadísticos: fue el que más intervino en el juego (77 toques), más ocasiones generó (4), más pases completó (55, igual que Ceballos) y más pases acertó en el último tercio (16, igual que Rodrygo). Todo esto, además, jugando infiltrado por molestias en el muslo izquierdo.

Antes del partido, la gran incógnita era cómo reorganizaría Carlo Ancelotti la defensa con el regreso de Antonio Rüdiger. Finalmente, el técnico italiano optó por mantener a Aurélien Tchouaméni en la zaga y utilizar a Valverde en el lateral derecho, decisión que resultó clave para neutralizar al equipo de Pep Guardiola.

Desde que llegó al Real Madrid, Valverde ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones. En su carrera profesional ha jugado en siete roles distintos, destacando principalmente como mediocampista o pivote, donde ha disputado 275 encuentros. Sin embargo, su versatilidad ha permitido verlo también como interior derecho (29 veces), interior izquierdo (7), mediapunta (14), extremo derecho (durante la temporada 2021-22), lateral derecho (11) e incluso como defensor central en su etapa con el Castilla.

Su despliegue y capacidad física lo han convertido en un recurso inigualable para el Madrid. Su trabajo defensivo y ofensivo en diferentes zonas del campo le han permitido dar asistencias clave, como la que habilitó a Vinicius en la final de la Champions 2022 ante el Liverpool, asegurando la 14ª “Orejona” para los blancos.

Incluso Ancelotti ha destacado esta polivalencia en múltiples ocasiones. En enero, antes de un partido ante el Valladolid, el entrenador dejó claro que Valverde es el jugador más completo del fútbol actual:

“Puede jugar en muchas posiciones y lo hace perfectamente en todas. Es muy difícil encontrar un lateral derecho como él. Incluso podría jugar como central sin problemas”.

Y no era una exageración. En la temporada 2016-17, con el Castilla, Valverde jugó como central derecho en un partido ante el Gernika.

El rendimiento de Valverde en el lateral derecho ha sido tan destacado que sus números en esa posición superan el promedio de los cinco mejores laterales derechos de la Champions en varios parámetros:

✅ Más duelos defensivos ganados

✅ Mayor progresión con balón

✅ Más pases acertados dentro del área rival

✅ Más recuperaciones e intercepciones

No es casualidad que Ancelotti haya afirmado que, después de Dani Carvajal y Lucas Vázquez, Valverde es “el mejor lateral derecho del mundo”. Aunque el técnico aclaró que su presencia en esa posición es una alternativa temporal, su desempeño contra el City dejó abierta la puerta a que siga ocupando ese rol en partidos importantes.

FEDERICO VALVERDE THE MOST COMPLETE PLAYER IN THE WORLD. pic.twitter.com/cZwa4mXiE4

— rose (@mimidynamightt) February 19, 2025