Fenerbahce vs Rangers: Posibles alineaciones y todo lo que debes saber sobre el encuentro por UEFA Europa League Fenerbahçe y Rangers se enfrentan en un duelo clave por la clasificación a los cuartos de final.

06/03/2025 · 10:53 AM

El estadio de Fenerbahçe se prepara para acoger un emocionante enfrentamiento entre dos gigantes del fútbol europeo, el club turco y el histórico Rangers de Escocia. El encuentro no solo es crucial para la clasificación a los cuartos de final, sino que también refleja el contraste de trayectorias que ambos equipos han recorrido en los últimos años. Mientras que los “Gers” llegan con el rol de desvalidos, el conjunto de Estambul, tras una destacada temporada, se ve con la firme intención de dar un paso más hacia el éxito europeo.

Este choque rememora un histórico enfrentamiento entre ambos equipos durante la temporada 2001-02, cuando se encontraron en la fase final de clasificación de la Champions League. En esa oportunidad, el Fenerbahçe logró imponerse (0:0, 2:1), pero esa clasificación quedó marcada por un fracaso en la fase de grupos, donde el equipo turco terminó último, perdiendo los seis partidos ante rivales de peso como el Barcelona, el Bayer Leverkusen y el Lyon. Sin embargo, la historia parece estar cambiando, y este año el equipo de Estambul está mucho más cerca de conseguir algo grande.

Con una plantilla de gran experiencia, el Fenerbahçe, dirigido por Jorge Jesus, ha logrado asentarse como uno de los equipos más poderosos de la Superliga turca, con jugadores como Edin Džeko y Youssef En-Nesyri liderando la delantera. Sin embargo, no todo es perfecto: el equipo no podrá contar con Fred, ex centrocampista del Manchester United, quien está suspendido, ni con Bright Osayi-Samuel, quien también está fuera por una sanción. Además, las bajas por lesión de Diego Carlos e Ismail Yüksek son un inconveniente para el conjunto local, aunque la presencia de Sofyan Amrabat parece ser una buena noticia para el equipo.

Por otro lado, el Rangers, bajo la dirección de Michael Beale, está luchando por mantenerse competitivo en un contexto europeo desafiante. El equipo escocés, aunque parte como la parte menos favorita, no deja de ser un oponente temible. La gran noticia para los Rangers es el regreso del defensa central John Souttar, lo que permite que el capitán James Tavernier vuelva a su rol habitual como lateral derecho, fortaleciendo la línea defensiva. Sin embargo, los “Gers” también tendrán que lidiar con la ausencia de jugadores clave, como el delantero Alfredo Morelos, lo que podría afectar su capacidad ofensiva.

Posibles alineaciones:

Fenerbahçe : Egribayrat; Skriniar, Soyuncu, Akcicek; Muldur, Amrabat, Szymanski, Kostic; Tadic; En-Nesyri, Džeko.

: Egribayrat; Skriniar, Soyuncu, Akcicek; Muldur, Amrabat, Szymanski, Kostic; Tadic; En-Nesyri, Džeko. Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Jefte; Diomande, Raskin; Cerny, Igamane, Hagi; Dessers.

Este enfrentamiento, más allá de ser un duelo entre dos equipos con diferentes objetivos, representa una oportunidad única para ambos conjuntos. Fenerbahçe buscará dejar atrás los fantasmas de temporadas anteriores y lograr lo que sería una clasificación histórica a los cuartos de final. Mientras tanto, el Rangers, siempre firme en su espíritu de lucha, intentará sorprender al gigante turco y seguir soñando con la gloria europea. Sin duda, este será un partido que dejará huella en la memoria de los aficionados de ambos equipos.