FIFA venderá trozos de césped de la final del Mundial por sumas astronómicas A través de la firma KeepStub, el organismo rector comercializará cuatro ediciones de colección con la hierba del MetLife Stadium. Las planillas proyectan ingresos superiores a los 11.2 millones de dólares.

La histórica vigésimo tercera edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera con un formato expandido de 48 selecciones y un calendario lineal de 104 partidos, no detendrá su maquinaria de generar ingresos una vez que concluya la acción sobre el césped. Las oficinas comerciales del organismo rector confirmaron la puesta en marcha de una fisonomía de negocios sin precedentes en el balompié: la venta oficial de miles de paquetes de recuerdos con trozos auténticos del césped utilizado en la gran final del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La comercialización de estas piezas de colección se ejecutará perimetralmente a través de la plataforma web de la firma británica KeepStub, estructurando el inventario en cuatro niveles de exclusividad con folios de precios que van desde lo accesible para el coleccionista promedio hasta cifras reservadas para el mercado de lujo.

Las 4 ediciones de colección al detalle

Cada una de las piezas contará con un cubo de césped de 2.5 pulgadas por lado, conservado permanentemente en acrílico, pero la fisonomía de los estuches varía según las planillas de precios:

Foundation Edition ($450): La opción de entrada presenta el cubo de hierba dentro de una caja con bisagras, acompañada de una memoria USB que almacena el video oficial de autenticidad.

Stadium Edition ($900): Un peldaño más arriba en la escala técnica, este paquete resguarda el acrílico junto a un boleto de recuerdo de metal grabado en oro y un certificado de autenticidad firmado de puño y letra, todo protegido por un estuche de presentación de primera calidad.

Legacy Edition ($1,200): Incorpora al set una réplica oficial en miniatura del balón del Mundial (el Trionda original) dentro de una caja premium con relieve adornada con la historia cronológica del torneo.

Hero Edition ($3,000): Catalogada como la deidad de la colección, este estuche de lujo de madera maciza añade un trofeo de la Copa del Mundo de cristal tallado, el boleto metálico, la réplica del esférico y el certificado correspondiente.

Un inventario limitado con restricciones de envío

Las pizarras de producción contemplan la confección estricta de 2,026 unidades por nivel, lo que totaliza una planilla de 8,104 piezas en el mercado internacional. Si la FIFA logra agotar el inventario de forma lineal tras el silbatazo final, la iniciativa inyectará a las arcas de la institución una suma superior a los 11.2 millones de dólares netos en ingresos extraordinarios.

La preventa de estos folios de colección ya ha fijado sus reglas de juego de cara al verano: las adquisiciones están limitadas de manera proactiva a clientes con residencia oficial en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa. Asimismo, los términos técnicos especifican que los despachos físicos se iniciarán inmediatamente después de la coronación del nuevo monarca del planeta, aunque la empresa ha colocado una nota de advertencia aclarando que no se pueden garantizar fechas de entrega exactas en el momento de procesar la transacción.