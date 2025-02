La Finalissima entre Argentina y España, que enfrenta a los vigentes campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, sigue sin fecha ni sede definidas. Aunque la FIFA tiene la intención de organizar el partido antes del Mundial 2026, el evento no figura en el calendario de ninguna de las dos selecciones debido a sus compromisos con sus respectivas confederaciones.

Inicialmente, se especuló con que la Finalissima se disputaría en marzo de 2025, pero esa opción quedó descartada. En esa fecha, la selección argentina deberá jugar por las eliminatorias sudamericanas ante Uruguay en Montevideo y Brasil en Buenos Aires, mientras que España disputará los cuartos de final de la UEFA Nations League frente a Países Bajos.

Ahora, la alternativa más viable es que el partido se dispute en marzo de 2026, cuando Argentina ya no tenga compromisos de clasificación mundialista y solo dependerá de si España debe jugar el repechaje para acceder a la Copa del Mundo. Este escenario permitiría que ambas selecciones lleguen con sus mejores jugadores y lo utilicen como un test de alto nivel antes del torneo más importante del fútbol.

Otro aspecto sin resolver es el lugar donde se jugará el partido. La lógica indicaría que se juegue en América, ya que la última edición se disputó en Europa. Sin embargo, hay una disputa entre Conmebol y UEFA sobre la sede.

De momento, la FIFA no ha tomado una decisión oficial, por lo que la incertidumbre sobre el lugar de disputa sigue vigente.

La albiceleste conquistó su segunda Copa América consecutiva en 2024 al vencer a Colombia 1-0 en la final con gol de Lautaro Martínez. El equipo dirigido por Lionel Scaloni completó un torneo casi perfecto:

✅ 5 victorias y 1 empate (con triunfo en penales).

⚽ 9 goles a favor y solo 1 en contra.

🥇 Lautaro Martínez, goleador del torneo con 5 tantos.

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, se coronó campeona de Europa por cuarta vez tras vencer 2-1 a Inglaterra en la final. Su rendimiento fue impresionante:

✅ 7 victorias en 7 partidos.

⚽ 15 goles a favor y solo 4 en contra.

🥇 Dani Olmo, máximo goleador del equipo con 3 anotaciones.

Argentina y España se han enfrentado en 14 ocasiones, con un historial totalmente equilibrado:

Sin embargo, solo uno de estos partidos fue oficial: el disputado en el Mundial de Inglaterra 1966, donde Argentina ganó 2-1 con goles de Luis Artime.

El último duelo entre ambas selecciones fue en un amistoso en 2018, donde España goleó 6-1 en Madrid.

On this day in 1993, Argentina defeated Denmark to win the Artemio Franchi Cup (later the Confederations Cup and now Finalissima). Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia, Sergio Goycochea, Diego Simeone and more legends in the team. 🇦🇷 pic.twitter.com/ipovpuBZ3F

— Roy Nemer (@RoyNemer) February 24, 2025