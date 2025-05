Fiorentina vs Real Betis: Alineaciones y todo lo que debes saber sobre la vuelta de semifinal de UEFA Conference League El Betis va por la historia en Florencia: todo listo para la batalla ante Fiorentina.

La ciudad de Florencia se prepara para una noche que puede marcar un antes y un después en la historia reciente del Real Betis. Este jueves, a partir de las 21:00 (hora local), el conjunto verdiblanco saldrá al campo del mítico Artemio Franchi con la ilusión intacta de sellar su pase a la gran final de la UEFA Europa Conference League, tras imponerse 2-1 en el duelo de ida disputado en Sevilla.

Los de Manuel Pellegrini llegan al compromiso con una racha envidiable fuera de casa: no pierden como visitantes desde principios de febrero, cuando cayeron 3-2 en Vigo. Desde entonces, suman seis triunfos y dos empates en diferentes competiciones, lo que alimenta el optimismo del conjunto andaluz. Su fútbol práctico, dinámico y plagado de variantes ha convertido cada salida en una amenaza para el rival de turno.

Enfrente estará una Fiorentina que no se queda atrás en cuanto a fortaleza en casa. Los ‘viola’, dirigidos por Raffaele Palladino, no conocen la derrota en su estadio desde hace casi tres meses. Cinco victorias y dos empates reflejan el carácter competitivo de un equipo que, si bien cayó en la ida, demostró tener argumentos para luchar hasta el final por el pase.

Ambos entrenadores apostarán por rotaciones, conscientes del desgaste físico y la exigencia táctica del calendario. En el caso del Betis, Pellegrini no podrá contar con Diego Llorente, Marc Roca ni Chimy Ávila, todos fuera por lesión. A ellos se suman William Carvalho y Cucho Hernández, no inscritos en el torneo. La gran novedad en la convocatoria es la inclusión de Natan, pese a no haber entrenado el martes por precaución.

La alineación probable del Betis incluiría a Fran Vieites bajo los palos; Aitor, Bartra, Natan y Perraud en defensa; Fornals y Johnny Cardoso en el doble pivote; Antony, Isco y Lo Celso como enlace ofensivo, y Bakambu en la delantera. Un equipo con equilibrio, experiencia y chispa creativa, especialmente en los pies de Isco, quien ha sido figura clave en este tramo de la temporada.

Por parte de la Fiorentina, las bajas confirmadas son las de Cataldi y Bove, pero recuperan a Dodô, quien se perdió la ida tras una operación de apendicitis. Con De Gea en la portería, la línea defensiva la conformarían Dodô, Pongracic, Comuzzo, Ranieri y Gosens. En el mediocampo estarían Mandragora, Adli y Fagioli, con Gudmundsson y Kean como dupla ofensiva.

El cruce promete emociones fuertes, tensión y, por supuesto, la pasión que solo el fútbol europeo en fases decisivas puede brindar. Para el Betis, es la oportunidad soñada de dejar huella en el Viejo Continente. Para la Fiorentina, la chance de revertir la serie ante su gente y volver a una final europea.

ACF Fiorentina De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli, Fagioli; Gudmundsson y Kean.

De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli, Fagioli; Gudmundsson y Kean. Real Betis Fran Vieites; Aitor, Bartra, Natan, Perraud; Fornals, Johnny Cardoso; Antony, Isco, Lo Celso; y Bakambu.

La historia se escribirá en Florencia. Y como en toda gran obra italiana, el drama está garantizado.