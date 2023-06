Firmó un contrato millonario en Arabia Saudita y reveló qué hará con lo que ganará El zaguero Kalidou Koulibaly jugará en el Al Hilal. Las razones detrás de su decisión

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después del arribo de Cristiano Ronaldo al Al Nassr de Arabia Saudita a comienzos de año, en este mercado de pases son varias las estrellas del fútbol europeo que han aceptado propuestas del país asiático, pese a tener ofertas para continuar en el Viejo Continente. En este contexto, el futbolista Kalidou Koulibaly es el primero en hablar abiertamente sobre por qué el dinero ha pesado más que cualquier otra variante al aceptar unirse al Al Hilal.

El defensor senegalés que jugaba en Chelsea, y que tuvo su mejor etapa en Napoli, brindó una extensa entrevista al sitio italiano Corriere dello Sport en la que explicó las razones detrás de su decisión: “Estoy encantado de ser uno de los primeros en aterrizar en una liga en evolución. Espero ayudar a Arabia Saudita y Al-Hilal a escribir una nueva historia deportiva. Y luego está este contrato tan importante”.

Podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos, y sobre todo apoyar las actividades sociales de mi asociación en Senegal, Capitane du Coeur. Comenzamos con la construcción de una clínica pediátrica en el pueblo donde nacieron y se casaron mis padres. Su nombre es Ngano. Mis hermanos y yo cumplimos un sueño: la semana pasada fuimos a Dakar y lo pusimos en marcha. Ya hemos puesto la primera piedra: ayudará al menos a quince pueblos, mucha gente que en este momento tiene que viajar 50 minutos por carretera si necesita un hospital. Ahora el Estado nos tiene que apoyar con médicos, pero tengo muchas otras ideas. Invertiremos mucho para Senegal y luego para África Occidental. Ayudaremos a los jóvenes: ellos son el futuro del país y del mundo”, detalló.

Koulibaly, de 32 años, no tuvo miedo en decir que la propuesta del club saudí lo sedujo por lo económico, pero sorprendió al dar detalles sobre que gran parte del dinero que percibirá lo usará para ayudar a su nación. Además, explicó que al ser musulmán ha llegado a un país en donde se siente cómodo: “Todo está ahí para hacerme sentir bien. En Riad me acogieron de una manera extraordinaria. El presidente me trató con un respeto enorme, pocas veces he recibido tanta atención y tanta disponibilidad. Quiero devolver todo el cariño en el campo. Quiero ganar para ellos”.

Koulibaly será compañero del portugués Ruben Neves, quien tras una brillante campaña en Wolverhampton de la Premier League, aceptó la propuesta del campeón de Arabia Saudita a sus 26 años. En la liga también aterrizarán el campeón del mundo con Francia en 2018 N’Golo Kanté, el ex Balón de Oro Karim Benzema, y el marroquí Hakim Ziyech, entre otros. Cabe recordar que desde comienzos de año que Cristiano Ronaldo se destaca en el Al Nassr, subcampeón de la temporada