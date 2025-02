El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se volverán a ver las caras este martes (21:30 horas, en Montjuïc) en un duelo clave por la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Más allá de la trascendencia del partido, Hansi Flick tiene una cuenta pendiente con Diego Simeone, ya que en el último enfrentamiento entre ambos equipos, disputado en diciembre de 2024, los colchoneros se impusieron 1-2 con un gol en el último minuto de Alexander Sorloth.

Para este compromiso, el técnico azulgrana enfrenta una gran incógnita: Lamine Yamal, su extremo más desequilibrante, está en duda tras sufrir una dura entrada en el último partido de Liga ante Las Palmas. El joven de 16 años terminó con el pie izquierdo ensangrentado, y aunque Flick confía en poder contar con él, su presencia sigue siendo una incógnita.

En caso de que no llegue en condiciones, el estratega alemán deberá replantear su esquema ofensivo, tal como lo hizo en el partido de Liga ante el Atleti en diciembre, donde buscó alternativas sin el talento diferencial de Yamal.

El 21 de diciembre de 2024, Barcelona y Atlético se enfrentaron en el último partido del año natural en Montjuïc. En aquel encuentro, Flick sorprendió con algunos cambios tácticos en la alineación debido a la ausencia de Lamine. A pesar de dominar el trámite del partido, el Barça terminó cayendo en el tiempo añadido.

📊 Números del encuentro:

A pesar de estos registros, los azulgranas no pudieron reflejar su dominio en el marcador. Pedri González adelantó al Barcelona a los 30 minutos, pero Rodrigo de Paul (60′) y Sorloth (96′) dieron vuelta al resultado. Simeone lo reconoció tras el partido:

En ese partido de diciembre, Flick apostó por Iñaki Peña en la portería (hoy ya reemplazado por Wojciech Szczęsny), mientras que la defensa la conformaron Jules Koundé, Alejandro Balde, Pau Cubarsí e Iñigo Martínez. En el mediocampo, Marc Casadó fue el pivote defensivo, acompañado por Pedri como constructor de juego.

La gran incógnita era el ataque sin Lamine Yamal. Flick optó por Raphinha en la banda derecha, Fermín López en la izquierda y un Gavi más adelantado, jugando detrás de Robert Lewandowski. La idea era potenciar la presión alta con la intensidad de Gavi y Fermín, lo que permitió al Barcelona generar peligro constante en el área rival. Sin embargo, la falta de efectividad y un Atlético bien plantado defensivamente impidieron el triunfo azulgrana.

All the best to our coach on his day 🎂 pic.twitter.com/VMB6S7kJm6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2025