Fluminense y GV San José se preparan para medirse en el estadio Maracaná, en un partido que promete emociones por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2025. Con el objetivo de sumar puntos importantes para escalar posiciones en la tabla, ambos entrenadores tienen casi listas sus formaciones iniciales.

El conjunto carioca, que arrancó con buen pie y quiere hacer pesar su localía, presentaría un equipo con experiencia y jerarquía. En tanto, el cuadro boliviano, dirigido por Dalcio Giovagnoli, busca dar el golpe de visitante con un once equilibrado.

É #DIADEFLU NA @SUDAMERICANABR ! NO MARACA, ÀS 21H30, O #TIMEDEGUERREIROS RECEBE O GV SAN JOSÉ-BOL! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/hEnhoXebQn

Fluminense (Brasil)

DT: Renato Gaúcho

El técnico brasileño apostaría por un sistema ofensivo que potencie la sociedad entre Arias, Canobbio y el goleador Cano, buscando abrir rápido el marcador ante su gente.

GV San José (Bolivia)

DT: Dalcio Giovagnoli

El equipo boliviano intentará ser compacto y aprovechar los espacios en la contra, con Arismendi y Galindo como principales referencias ofensivas.

Tricolor, atenção às informações importantes e proibições para a partida de hoje.

É PROIBIDO o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo – como fogos e sinalizadores – dentro do estádio ou nas áreas próximas e vias no entorno do local da partida;

É PROIBIDA… pic.twitter.com/GK04xSjHIT

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 10, 2025