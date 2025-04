Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 10 de abril, el estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná) será testigo de un nuevo duelo internacional: Fluminense recibirá a GV San José desde las 21:30 horas por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro será transmitido en vivo por la señal DGO para toda Latinoamérica.

El equipo brasileño buscará sumar su segunda victoria consecutiva en el certamen continental frente a un conjunto boliviano que llega con la ilusión de dar el golpe en Río de Janeiro.

É #DIADEFLU NA @SUDAMERICANABR ! NO MARACA, ÀS 21H30, O #TIMEDEGUERREIROS RECEBE O GV SAN JOSÉ-BOL! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/hEnhoXebQn

Además de la transmisión en directo, los fanáticos podrán seguir todas las incidencias del partido a través del minuto a minuto en TyC Sports, donde se actualizarán los goles, cambios, estadísticas y jugadas destacadas en tiempo real.

El encargado de impartir justicia será el colegiado Roberto Pérez Gutiérrez, quien buscará mantener el orden en un duelo que promete intensidad desde el inicio.

Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores y uno de los candidatos al título en esta Sudamericana, parte como claro favorito por su localía y jerarquía individual. Sin embargo, GV San José intentará resistir y apostar al contragolpe con un equipo ordenado y dinámico.

Tricolor, atenção às informações importantes e proibições para a partida de hoje.

É PROIBIDO o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo – como fogos e sinalizadores – dentro do estádio ou nas áreas próximas e vias no entorno do local da partida;

É PROIBIDA… pic.twitter.com/GK04xSjHIT

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 10, 2025