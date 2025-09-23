Fluminense vs Lanús: formaciones, bajas y todo lo que hay que saber del duelo decisivo por la Copa Sudamericana 2025 El Flu llega con el respaldo del Maracaná y una racha de doce partidos invicto en el torneo continental, mientras que Lanús busca defender la ventaja obtenida en la ida pese a las numerosas lesiones que afectan su plantel.

Fluminense apuesta a su invicto en casa

El Maracaná será este martes 23 de septiembre el escenario de un choque de alto voltaje por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Fluminense, que acumula doce partidos invicto en el certamen (diez triunfos y dos empates), intentará dar vuelta la serie ante Lanús, que llega con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida.

A pesar de su fortaleza internacional, el Flu muestra altibajos en el torneo local, donde en sus últimos cinco compromisos por el Brasileirao registra dos derrotas, un empate y dos victorias, ubicándose en el octavo puesto a 20 unidades del líder Flamengo.

Bajas sensibles en el conjunto carioca

El técnico Renato Gaúcho afronta el compromiso con ausencias de peso. Paulo Henrique Ganso, cerebro creativo del equipo, continúa fuera de las canchas por una lesión en la pantorrilla izquierda y no podrá estar presente. A su vez, Nonato es duda por una tendinitis en el pie derecho, lo que podría abrirle la puerta a la titularidad al argentino Lucho Acosta.

Lanús, con ventaja pero diezmado

El conjunto de Mauricio Pellegrino llega fortalecido por el 1-0 en Buenos Aires y por su buen presente en la Liga Profesional de Argentina, donde marcha cuarto en el Grupo B del Clausura con 13 puntos. Sin embargo, el Granate sufre un panorama complicado en materia de lesiones: Felipe Peña Biafore, Juan Edgardo Ramírez, Ramiro Carrera, Raúl Loaiza y Ronaldo Dejesús continúan fuera de los convocados, obligando al entrenador a repetir prácticamente el mismo once que ganó en la ida.

Posibles formaciones

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato o Lucho Acosta, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna. DT: Renato Gaúcho.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

