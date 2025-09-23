Fluminense vs Lanús HOY EN VIVO: Dónde ver el partido y los horarios en Latinoamérica El Maracaná será el escenario de un choque electrizante por la vuelta de los cuartos de final. Fluminense busca revertir la derrota sufrida en Argentina ante un Lanús que llega con ventaja mínima. Repasá los canales, horarios y opciones para ver el partido en vivo y sin perderte ningún detalle.

Un duelo que define al primer semifinalista

La Copa Sudamericana 2025 vivirá este martes una noche clave con el enfrentamiento entre Fluminense y Lanús en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. El Granate llega con la ventaja del 1-0 conseguido en la ida, pero el conjunto carioca confía en su invicto en casa para dar vuelta la serie y avanzar a las semifinales del certamen continental.

El equipo argentino, dirigido por Mauricio Pellegrino, intentará resistir los embates de un Fluminense que acumula doce partidos sin perder en el torneo, aunque su presente en el Brasileirao es irregular. La expectativa es máxima: en 90 minutos se sabrá quién se convierte en el primer clasificado a la próxima instancia.

Dónde ver Fluminense vs Lanús en vivo

El duelo será transmitido en toda América a través de canales de televisión y plataformas de streaming. Estas son las señales disponibles según cada región:

País/Región Canal o plataforma Sudamérica ESPN, Disney Plus Premium México Disney Plus Premium Centroamérica Disney Plus Premium Estados Unidos Fanatiz

Horarios en todo el continente

El encuentro comenzará a las siguientes horas en cada país:

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:30

Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET): 20:30

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 19:30

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 18:30

Lo que está en juego en el Maracaná

Fluminense buscará hacer valer su fortaleza en casa y su racha invicta en la Copa Sudamericana, mientras que Lanús intentará sostener la mínima diferencia obtenida en Buenos Aires para dar el golpe en Brasil y meterse entre los cuatro mejores del torneo.