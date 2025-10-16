Fluminense x Juventude ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo pelo Brasileirão 2025 Confira como assistir online e pela TV o duelo entre Fluminense e Juventude, válido pela rodada desta quinta-feira do Campeonato Brasileiro.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fluminense e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro 2025. O confronto acontece no tradicional Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro, e promete fortes emoções em mais uma rodada da competição nacional.

O Tricolor das Laranjeiras busca somar pontos diante da sua torcida para seguir firme na luta pelas primeiras posições, enquanto o Juventude tenta surpreender fora de casa e se afastar da zona de perigo.

Onde assistir Fluminense x Juventude ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo em território brasileiro através das seguintes opções:

Amazon Prime Video

SporTV

Premiere

Rede Globo

Além da transmissão na TV, o jogo também estará disponível online, por meio dos serviços de streaming das emissoras mencionadas.

Horário do jogo Fluminense x Juventude, país por país

Argentina: 21h30

21h30 Bolívia: 20h30

20h30 Brasil: 21h30

21h30 Chile: 21h30

21h30 Colômbia: 19h30

19h30 Equador: 19h30

19h30 Estados Unidos (Central): 19h30

19h30 Estados Unidos (Leste): 20h30

20h30 Estados Unidos (Montanha): 18h30

18h30 Estados Unidos (Pacífico): 17h30

17h30 México: 18h30

18h30 Paraguai: 21h30

21h30 Peru: 19h30

19h30 Uruguai: 21h30

21h30 Venezuela: 20h30

Com transmissão multiplataforma e expectativas elevadas, Fluminense x Juventude promete ser um dos grandes destaques da rodada do Brasileirão 2025.