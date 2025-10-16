Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fluminense e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro 2025. O confronto acontece no tradicional Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro, e promete fortes emoções em mais uma rodada da competição nacional.

O Tricolor das Laranjeiras busca somar pontos diante da sua torcida para seguir firme na luta pelas primeiras posições, enquanto o Juventude tenta surpreender fora de casa e se afastar da zona de perigo.

Onde assistir Fluminense x Juventude ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo em território brasileiro através das seguintes opções:

  • Amazon Prime Video
  • SporTV
  • Premiere
  • Rede Globo

Além da transmissão na TV, o jogo também estará disponível online, por meio dos serviços de streaming das emissoras mencionadas.

Horário do jogo Fluminense x Juventude, país por país

  • Argentina: 21h30
  • Bolívia: 20h30
  • Brasil: 21h30
  • Chile: 21h30
  • Colômbia: 19h30
  • Equador: 19h30
  • Estados Unidos (Central): 19h30
  • Estados Unidos (Leste): 20h30
  • Estados Unidos (Montanha): 18h30
  • Estados Unidos (Pacífico): 17h30
  • México: 18h30
  • Paraguai: 21h30
  • Peru: 19h30
  • Uruguai: 21h30
  • Venezuela: 20h30

Com transmissão multiplataforma e expectativas elevadas, Fluminense x Juventude promete ser um dos grandes destaques da rodada do Brasileirão 2025.

