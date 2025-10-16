Your browser doesn’t support HTML5 audio
Fluminense e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro 2025. O confronto acontece no tradicional Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro, e promete fortes emoções em mais uma rodada da competição nacional.
O Tricolor das Laranjeiras busca somar pontos diante da sua torcida para seguir firme na luta pelas primeiras posições, enquanto o Juventude tenta surpreender fora de casa e se afastar da zona de perigo.
Onde assistir Fluminense x Juventude ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar o duelo em território brasileiro através das seguintes opções:
- Amazon Prime Video
- SporTV
- Premiere
- Rede Globo
Além da transmissão na TV, o jogo também estará disponível online, por meio dos serviços de streaming das emissoras mencionadas.
Horário do jogo Fluminense x Juventude, país por país
- Argentina: 21h30
- Bolívia: 20h30
- Brasil: 21h30
- Chile: 21h30
- Colômbia: 19h30
- Equador: 19h30
- Estados Unidos (Central): 19h30
- Estados Unidos (Leste): 20h30
- Estados Unidos (Montanha): 18h30
- Estados Unidos (Pacífico): 17h30
- México: 18h30
- Paraguai: 21h30
- Peru: 19h30
- Uruguai: 21h30
- Venezuela: 20h30
Com transmissão multiplataforma e expectativas elevadas, Fluminense x Juventude promete ser um dos grandes destaques da rodada do Brasileirão 2025.
