Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Estadio Nacional será el escenario de un duelo de gigantes: Argentina y Colombia se enfrentan por un lugar en la final del Mundial Sub 20. Con la adrenalina a flor de piel y el peso de un clásico en juego, las especulaciones sobre las formaciones han llegado a su fin. Los entrenadores, Diego Placente y César Torres Ramírez, han definido sus respectivos onces iniciales, mostrando estrategias que buscan mitigar bajas cruciales y potenciar las fortalezas ofensivas para dar el golpe decisivo.
El entrenador argentino, Diego Placente, se vio obligado a realizar ajustes significativos debido a las suspensiones de Maher Carrizo y las lesiones de Valente Pierani. La respuesta del DT fue una modificación táctica que prioriza la solidez defensiva y el control del mediocampo, adoptando un esquema con cinco hombres en la última línea.
Once titular de la Albiceleste
La formación confirmada de la Selección Argentina es la siguiente:
- Arquero: Santino Barbi
- Defensa: Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler
- Mediocampo: Milton Delgado, Valentino Acuña
- Ataque: Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti y Alejo Sarco
La inclusión de Juan Villalba y Julio Soler en la línea defensiva, junto a Gorosito, Ramírez y Pérez, sugiere una estructura más cautelosa, diseñada para neutralizar la velocidad de los atacantes colombianos. En el centro del campo, la dupla Delgado-Acuña tendrá la responsabilidad de la contención y la distribución.
Pese al reajuste defensivo, el poder de fuego de Argentina se mantiene intacto con la presencia de su tridente de ataque: Gianluca Prestianni aportará desequilibrio por los costados, Mateo Silvetti será el enganche o segundo punta, y Alejo Sarco, el goleador del equipo y candidato a la Bota de Oro, será la principal referencia en el área.
El director técnico colombiano, César Torres Ramírez, también tuvo que lidiar con una baja de calibre: la suspensión de su estrella y goleador, Neyser Villarreal. Para suplir esta ausencia, el estratega cafetero ha optado por un once que privilegia el juego rápido por las bandas.
Formación probable de los Cafeteros
Aunque con una pequeña duda por resolver en el centro del campo, la posible formación de Colombia es:
- Arquero: Jordan García
- Defensa: Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala
- Mediocampo: Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero
- Ataque: Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo
El principal interrogante se centra en el acompañante de Kéner González: la disputa entre José Cavadía y Jordan Barrera definirá el perfil del mediocampo, siendo el primero de corte más defensivo.
La principal amenaza de Colombia radica en su renovado tridente ofensivo. La responsabilidad del gol recae en Emilio Aristizábal, hijo del legendario goleador Víctor Hugo Aristizábal. Estará flanqueado por la velocidad y el desborde de Óscar Perea y Joel Canchimbo, quienes buscarán explotar los espacios a espaldas de la línea de cinco argentina.
Noticias relacionadas