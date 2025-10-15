Formaciones probables para el partido de Argentina vs Colombia en el Mundial Sub 20 A pocas horas del Clásico de Eliminación en el Mundial Sub 20, los directores técnicos Diego Placente y César Torres revelaron sus cartas.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Estadio Nacional será el escenario de un duelo de gigantes: Argentina y Colombia se enfrentan por un lugar en la final del Mundial Sub 20. Con la adrenalina a flor de piel y el peso de un clásico en juego, las especulaciones sobre las formaciones han llegado a su fin. Los entrenadores, Diego Placente y César Torres Ramírez, han definido sus respectivos onces iniciales, mostrando estrategias que buscan mitigar bajas cruciales y potenciar las fortalezas ofensivas para dar el golpe decisivo.

El entrenador argentino, Diego Placente, se vio obligado a realizar ajustes significativos debido a las suspensiones de Maher Carrizo y las lesiones de Valente Pierani. La respuesta del DT fue una modificación táctica que prioriza la solidez defensiva y el control del mediocampo, adoptando un esquema con cinco hombres en la última línea.

Once titular de la Albiceleste

La formación confirmada de la Selección Argentina es la siguiente:

Arquero: Santino Barbi

Santino Barbi Defensa: Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler

Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler Mediocampo: Milton Delgado, Valentino Acuña

Milton Delgado, Valentino Acuña Ataque: Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti y Alejo Sarco

La inclusión de Juan Villalba y Julio Soler en la línea defensiva, junto a Gorosito, Ramírez y Pérez, sugiere una estructura más cautelosa, diseñada para neutralizar la velocidad de los atacantes colombianos. En el centro del campo, la dupla Delgado-Acuña tendrá la responsabilidad de la contención y la distribución.

Pese al reajuste defensivo, el poder de fuego de Argentina se mantiene intacto con la presencia de su tridente de ataque: Gianluca Prestianni aportará desequilibrio por los costados, Mateo Silvetti será el enganche o segundo punta, y Alejo Sarco, el goleador del equipo y candidato a la Bota de Oro, será la principal referencia en el área.

El director técnico colombiano, César Torres Ramírez, también tuvo que lidiar con una baja de calibre: la suspensión de su estrella y goleador, Neyser Villarreal. Para suplir esta ausencia, el estratega cafetero ha optado por un once que privilegia el juego rápido por las bandas.

Formación probable de los Cafeteros

Aunque con una pequeña duda por resolver en el centro del campo, la posible formación de Colombia es:

Arquero: Jordan García

Jordan García Defensa: Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala

Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala Mediocampo: Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero

Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero Ataque: Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo

El principal interrogante se centra en el acompañante de Kéner González: la disputa entre José Cavadía y Jordan Barrera definirá el perfil del mediocampo, siendo el primero de corte más defensivo.

La principal amenaza de Colombia radica en su renovado tridente ofensivo. La responsabilidad del gol recae en Emilio Aristizábal, hijo del legendario goleador Víctor Hugo Aristizábal. Estará flanqueado por la velocidad y el desborde de Óscar Perea y Joel Canchimbo, quienes buscarán explotar los espacios a espaldas de la línea de cinco argentina.