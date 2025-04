Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 27 de abril, el Estadio Metropolitano de Techo será testigo de un duelo que promete tensión y emociones: Fortaleza CEIF recibe al Deportivo Independiente Medellín en el marco de la fecha 16 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-I. El compromiso está programado para las 6:10 p.m. (hora colombiana) y será vital para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del campeonato.

Sebastián Oliveros, técnico de Fortaleza, apostará por un esquema 4-4-2 tradicional, buscando solidez defensiva y explosión en ataque. Mientras tanto, Alejandro Restrepo, entrenador del Medellín, plantea un sistema 3-5-2, reforzando el medio campo para dominar la posesión y sostenerse en defensa.

🆚 Fortaleza vs. Medellín

Fortaleza CEIF (4-4-2):

Suplentes: Juan Diego Castillo, Víctor Lasso, Stalin Valencia, Andrés Ricaurte, Santiago Córdoba, Kelvin Flórez, Enmanuel Arrechea, Jerónimo Barrera, Sebastián Prieto.

Independiente Medellín (3-5-2):

Suplentes: Léider Berrío, Mender García, Marcus Vinicius, Jaime Alvarado, Eder Chaux, Bryan León, Juan Arizala.

Bajas sensibles en Medellín: José Chunga, Joaquín Varela y Kevin Mantilla no estarán disponibles por lesión.

El genio no me malinterpretó…

Yo con un partidazo el HP (horrendo partidazo) vs. @DIM_Oficial

Sigan que todavía quedan algunas boletas https://t.co/xOOXb7fwpF unas 2.500 jajaj pic.twitter.com/ywzobNLNjb

— Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) April 27, 2025