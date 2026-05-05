Si alguna vez soñaste con que te pagaran por ver fútbol, Fox Sports acaba de hacer ese sueño realidad — para una persona muy afortunada. La cadena deportiva estadounidense anunció una de las ofertas de trabajo más insólitas y envidiables del año: contratar a un “espectador en jefe del Mundial” con un sueldo de 50,000 dólares para ver los 104 partidos del Mundial 2026.

El trabajo más envidiado del verano

Fox Sports se asoció con la plataforma de empleo Indeed para encontrar al candidato ideal. La descripción del puesto es tan simple como irresistible: ver cada minuto de los 104 partidos del torneo desde el interior de un cubo de cristal construido a medida en pleno Times Square de Nueva York — uno de los lugares más icónicos y concurridos del planeta.

El aficionado elegido deberá:

Ver todos los partidos en Fox One , la plataforma oficial de streaming del Mundial

en , la plataforma oficial de streaming del Mundial Crear y compartir contenido en redes sociales durante el torneo

en redes sociales durante el torneo Estar disponible durante toda la duración del campeonato

A cambio: 50,000 dólares y el privilegio de ser el fan más famoso del Mundial 2026.

El contexto: el Mundial más grande de la historia

El Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México y será el más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones y 104 partidos — un formato expandido que por primera vez supera los 64 encuentros de ediciones anteriores.

El torneo arranca el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, y la final está programada para el 19 de julio. Más de un mes de fútbol ininterrumpido que el “espectador en jefe” deberá seguir partido a partido, sin perderse ni un minuto.

Times Square como escenario

La elección del cubo de cristal en Times Square no es casual. Fox Sports quiere que su “espectador en jefe” sea visible para los millones de turistas y neoyorquinos que pasan por la plaza cada día, convirtiendo la experiencia en un espectáculo en sí mismo.

El fan elegido no solo verá el Mundial — será parte del Mundial. Una vitrina humana en el corazón de Nueva York, compartiendo reacciones, análisis y momentos con una audiencia global a través de las redes sociales.

¿Cómo aplicar?

Fox Sports e Indeed habilitaron el proceso de selección para encontrar al candidato perfecto. Los requisitos básicos son ser un apasionado del fútbol, tener habilidades para crear contenido en redes sociales y, por supuesto, estar disponible durante todo el torneo.

Para los fanáticos dominicanos y latinoamericanos del fútbol, esta es una oportunidad única de combinar pasión y trabajo en el evento deportivo más grande del planeta.

El trabajo del siglo

En un mundo donde la mayoría de los empleos exigen sacrificio, madrugadas y estrés, Fox Sports ofrece algo completamente diferente: 50,000 dólares por hacer lo que millones de personas harían gratis. Ver fútbol, compartir emociones y vivir el Mundial desde uno de los lugares más emblemáticos del mundo.

El mejor trabajo del verano boreal 2026 ya tiene nombre. Solo falta el candidato.