¿Fracaso millonario? Los 180 millones de euros que el Real Madrid tiene bajo sospecha ¡Crisis en el Bernabéu! Los 4 fichajes estrella del Real Madrid que hoy son un dolor de cabeza. El Real Madrid enfrenta una crisis de rendimiento con sus fichajes de 2025. Mastantuono, Huijsen, Carreras y Alexander-Arnold suman 180 millones de euros bajo la lupa del nuevo entrenador.