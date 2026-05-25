El Real Madrid se encuentra en un punto de inflexión absoluto de cara a la temporada 2026-2027. Tras una campaña de altibajos que ha provocado cambios en el banquillo, la lupa de la directiva y de la afición está puesta sobre una cifra escalofriante: 180 millones de euros en inversión que hoy están en el aire.
Cuatro de los grandes fichajes ejecutados en el mercado de verano de 2025 por la entidad blanca no han logrado cumplir con las expectativas en su primer año de vigencia. Ahora, la misión principal del nuevo director técnico de la Casa Blanca será revitalizar o tomar decisiones drásticas con el futuro de estos cuatro nombres propios.
1. Franco Mastantuono: El dilema del préstamo (63.2 M€)
El talentoso centrocampista argentino fue la inversión más fuerte del verano pasado. El Madrid pagó los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión al que se sumaron 18.2 millones en impuestos.
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Su realidad: De arrancar como un indiscutible para Xabi Alonso a ver sus minutos drásticamente recortados. Cerró el año con 34 partidos y 3 goles.
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El plan del club: Todo apunta a una salida en calidad de cedido para que no se corte su progresión. La directiva prefiere mantenerlo dentro de LaLiga española para un monitoreo cercano, descartando prácticamente una cesión al resto de Europa tras los amargos precedentes vividos con Reinier Jesús.
2. Dean Huijsen: De fichaje histórico a la irregularidad (58 M€)
El Madrid rompió el mercado defensivo al abonar la cláusula de rescisión del central al Bournemouth, convirtiéndolo en el defensa más caro en la historia del club blanco.
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Su realidad: Mostró destellos de crack con su salida de balón, pero el derbi ante el Atlético de Madrid en septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión donde empezó a diluirse, sumado a recurrentes problemas físicos. Participó en 39 encuentros y marcó 2 goles.
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El plan del club: A pesar de las dudas, su futuro pasa por la continuidad obligatoria en la plantilla debido al desgaste y el estado físico actual de los veteranos Antonio Rüdiger y Éder Militão.
3. Álvaro Carreras: Señalado por la grada (50 M€)
El lateral gallego, formado en la cantera madridista, regresó desde el Benfica a cambio de una fuerte suma debido a las complejidades de cotización en bolsa del club de Lisboa.
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Su realidad: Pasó de estar en la prelista de España para el Mundial 2026 a ser fuertemente señalado por la afición en el tramo final. Fran García le “comió la tostada” en la rotación por un tema de personalidad. Carreras acumuló 39 partidos y 2 goles (ambos anotados frente al Valencia).
4. Trent Alexander-Arnold: Lesiones y el golpe de la selección (31 M€ totales)
Llegó libre desde el Liverpool, pero la operación no fue gratis: el Madrid pagó 11 millones de euros para que pudiera unirse a tiempo para disputar el Mundial de Clubes en EE.UU. y 20 millones más como prima de fichaje.
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Su realidad: Una campaña martirizada por las lesiones musculares y las críticas a su balance defensivo. Sumó 30 partidos y 0 goles.
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El golpe definitivo: El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, acaba de dejarlo fuera de la convocatoria definitiva para el Mundial de 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, un golpe psicológico durísimo para el lateral justo cuando repuntaba su nivel.
El nuevo estratega del Santiago Bernabéu tendrá la última palabra sobre si rescata a estas piezas de élite o si se activa la guillotina en las oficinas de Valdebebas.