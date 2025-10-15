Francia – Marruecos EN VIVO: Dónde ver gratis en los distintos paises El combinado francés buscará reafirmar su jerarquía ante una sorprendente selección marroquí que llega con la moral en alto tras eliminar a potencias como España, Brasil y Estados Unidos. El encuentro se disputará este miércoles 15 de octubre en Valparaíso, Chile, con transmisión para toda Latinoamérica.

Un duelo decisivo en Valparaíso

El Estadio Elías Figueroa Brander será el escenario de una de las semifinales más esperadas del Mundial Sub-20 2025. Francia y Marruecos se enfrentarán este miércoles 15 de octubre, desde las 3:00 p.m. (hora de Perú y Colombia), 5:00 p.m. (Argentina, Chile y Paraguay) y 2:00 p.m. (México). En territorio europeo, el duelo arrancará a las 9:00 p.m. (hora de Francia).

El compromiso podrá verse en DSports, TyC Sports y RCN, mientras que DGO y Amazon Prime Video transmitirán el partido vía streaming. Además, distintos portales seguirán el minuto a minuto en directo, entre ellos RPP.pe.

Marruecos, la gran revelación del torneo

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi ha sido una de las sensaciones del certamen. Llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Estados Unidos (3-1) en cuartos de final y a Corea del Sur (2-1) en octavos. Su rendimiento ha sorprendido a propios y extraños: no sólo se impuso ante selecciones poderosas, sino que mostró un fútbol equilibrado, con solidez defensiva y transiciones veloces.

En fase de grupos, los marroquíes ya habían demostrado su potencial al superar a España y Brasil, pese a caer ajustadamente frente a México cuando ya tenían el pase asegurado. Esa derrota fue apenas un tropiezo en una campaña brillante que los posiciona como el equipo más temido entre los semifinalistas.

Francia, entre la duda y la obligación

Del otro lado estará una Francia que ha transitado el torneo con más sufrimiento que brillo. El conjunto comandado por Bernard Diomède tuvo que recurrir a la fortuna para avanzar en los octavos frente a Japón, que lo dominó durante 120 minutos, pero no logró concretar sus ocasiones. Un polémico penal en el tiempo extra les dio el boleto a cuartos, donde vencieron 2-1 a Noruega para meterse entre los cuatro mejores.

Aun así, el combinado galo conserva nombres interesantes como Elyaz Zidane, Mayssam Benama y Djylian Nguessan, que pueden marcar diferencias si logran imponer su juego ofensivo. El reto estará en superar la intensidad marroquí y evitar las desconexiones defensivas que casi los dejan fuera del certamen.

Posibles alineaciones

Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Justin Bourgault, Steven Baseya, Elyaz Zidane; Ilane Toure, Noham Kamara, Mayssam Benama; Lucas Michal, Saimon Bouabre, Djylian Nguessan.

DT: Bernard Diomède.

Marruecos: Yanis Benchaouch; Mohamad Kebdani, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty; Naim Byar, Saad El Haddad, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Gessime Yassine, Yassir Zabiri.

DT: Mohamed Ouahbi.

El camino hacia las semifinales

Francia

12/10/2025 | Noruega 1-2 Francia (Cuartos)

08/10/2025 | Japón 0-1 Francia (Octavos)

05/10/2025 | Nueva Caledonia 0-6 Francia (Grupos)

Marruecos

12/10/2025 | Estados Unidos 1-3 Marruecos (Cuartos)

08/10/2025 | Marruecos 2-1 Corea del Sur (Octavos)

04/10/2025 | México 1-0 Marruecos (Grupos)

Un boleto a la gloria

El enfrentamiento entre Francia y Marruecos no sólo definirá al primer finalista del Mundial Sub-20, sino que enfrentará dos filosofías de juego opuestas: la técnica y posesión del conjunto europeo frente al orden táctico y la energía del combinado africano.

Marruecos quiere hacer historia y alcanzar su primera final en esta categoría, mientras que Francia busca reivindicar su peso internacional tras un torneo irregular. La batalla en Valparaíso promete emoción, intensidad y un lugar en la historia del fútbol juvenil.