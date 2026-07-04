Mbappé cumple los pronósticos y Francia a cuartos de final En un partido marcado por la polémica arbitral y el juego al límite de la Albirroja, 'Les Bleus' mantuvieron la cabeza fría para avanzar por 1-0. Zlatan Ibrahimović aplaudió la madurez del vestuario francés.

La Selección de Francia sufrió al extremo pero selló su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer por un ajustado y polémico 1-0 a Paraguay, convirtiéndose en el segundo clasificado de la ronda de octavos. En un duelo sumamente bronco, rústico y marcado por la fricción extrema impuesta por la escuadra sudamericana, Kylian Mbappé destrabó el drama al minuto 70 canjeando con frialdad un tiro penal. El choque encendió la polémica arbitral debido a que la Albirroja cometió 13 faltas de alto impacto y terminó el partido de forma increíble con cero tarjetas amarillas, mientras que Les Bleus sufrieron tres amonestaciones. El triunfo dejó una de las grandes notas de color del día tras las virales declaraciones de la leyenda Zlatan Ibrahimović, quien aplaudió la madurez mental de los galos y bromeó con su propio temperamento: “Con tanta provocación, a mí me habrían ido mejor cuatro tarjetas rojas”. Con este agónico pase, Francia clasifica a los cuartos de final, donde reeditará la semifinal de Qatar 2022 en un electrizante choque ante la sorprendente Marruecos.

Guerra de guerrillas en los octavos de final

El camino hacia la corona ecuménica de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 exige no solo un fútbol vistoso y un arsenal de estrellas de vanguardia, sino un temple de acero para sobrevivir a los escenarios más hostiles. En el segundo duelo correspondiente a las llaves de octavos de final disputado este domingo 5 de julio, la Selección de Francia rozó el cortocircuito táctico pero amarró su clasificación a los cuartos de final al doblegar por 1-0 a una combativa y ultra física Selección de Paraguay, en una tarde donde la pizarra de Didier Deschamps tuvo que apelar al pragmatismo puro para no descarrilarse del torneo.

Lo que sobre el papel se proyectaba como un monólogo ofensivo del cuadro europeo terminó transformándose en una auténtica guerra de guerrillas sobre el césped. La escuadra paraguaya saltó al terreno con un libreto sumamente destructivo, hilvanando un bloque bajo que cortó sistemáticamente los circuitos creativos galos mediante el uso excesivo de la fuerza. La polémica arbitral acaparó los focos del compromiso: el combinado guaraní acumuló un total de 13 faltas de alta intensidad y llamativamente concluyó los 90 minutos sin recibir una sola tarjeta amarilla en su registro. En la otra acera, la frustración por el arbitraje permisivo provocó que Francia fuera amonestada en tres ocasiones, encendiendo las protestas en el banquillo de Les Bleus ante lo que consideraron una alarmante falta de protección para sus atacantes estrellas.

La frialdad de Mbappé y el “Efecto Zlatan”

La paridad y la tensión reinantes en el ambiente solo pudieron romperse a través de la vía de la pena máxima. En el minuto 70 de tiempo corrido, tras una infracción dentro del área paraguaya que desató la furia de la zaga sudamericana, el capitán de la nave francesa, Kylian Mbappé, asumió la responsabilidad histórica y fusiló con total frialdad desde el punto penal para dictar el definitivo 1-0. A partir de ese instante, el trámite se transformó en un vendaval de centros de la Albirroja que exigió la versión más solidaria y ordenada de la zaga de Deschamps, la cual supo aguantar el asedio sin caer en las constantes trampas de provocación del rival.

El dramático desenlace generó un eco inmediato en el ecosistema del fútbol internacional a través de la carismática figura de Zlatan Ibrahimović. El histórico exdelantero del PSG y el Milan analizó el compromiso ensalzando la inteligencia emocional del conjunto europeo para no perder los estribos bajo presión, matizando el análisis con su característico toque de humor: “En un partido tan cargado de provocaciones y truquitos, la prioridad absoluta era mantenerse sereno y no desacomodarse. Si yo hubiera estado ahí adentro, con mi carácter, de seguro habría terminado el partido recibiendo hasta cuatro tarjetas rojas. Francia demostró una enorme madurez; la mejor forma de responder a la provocación es sonreír, marcar, ganar y celebrar con tu gente”, sentenció el astro sueco.

Se avecina una revancha mundialista con aroma a Qatar

Con este triunfo sumamente trabajado en las alforjas, la delegación francesa sella su pasaporte hacia la ronda de las ocho mejores naciones del planeta y empieza a planificar una de las batallas más tácticas y esperadas de la vanguardia mundialista. Francia se enfrentará en los Cuartos de Final contra la Selección de Marruecos, combinado que viene con la moral por las nubes tras triturar por 3-0 al coanfitrión Canadá en la jornada sabatina.

Este cruce de colosos depara un ingrediente histórico de alta tensión, puesto que ambas escuadras reeditarán la icónica semifinal de la Copa del Mundo de Qatar 2022, noche en la que Les Bleus se impusieron por 2-0 gracias a las anotaciones de Theo Hernández y Randal Kolo Muani. El búnker magrebí buscará cobrar venganza de aquella eliminación, mientras que Mbappé y compañía pretenden aplicar las duras lecciones de resistencia física aprendidas ante Paraguay para seguir pavimentando el camino hacia el bicampeonato mundial.